*الوزارة آخر همه -جبريل في المعركة*

*ذهبت للدكتور جبريل ابراهيم بغرض مقابلة صحفية عاجلة موضوعها الرئيس مصير الشراكة في الحكومة القائمة*

*في الإنتظار كان الدكتور جبريل يحادث رجلا على ما بدأ من قادة القوات ومن طبيعة الحديث -عربي ولغة أم – حول أحوال القوات في جبهات القتال*

*اجتهدت كثيرا في عدم التركيز ولكن حديث جبريل للرجل حول المحاور والتسليح كان يثير فضولي*

*كان الدكتور جبريل يتحدث للرجل وكأنه يدير معركة وهو يشير للتقديم والتأخير والإرتكاز*

*الرجل المهم على ما بدأ كان مصابا أو مريضا لكنه كان يتحامل على نفسه وهو يشرح للدكتور الأوضاع ويهم بالرجوع الى حيث القوات*

*هؤلاء هم الرجال الذين تريد القيادة إبدالهم بالشعراء والفنانين والنشطاء في زمن الحرب !!*

*عندما خلص الدكتور جبريل ودعاني الحديث لم تعد بي رغبة لطرح موضوع الوزارة ولا الشراكة كلها ونقلت الحديث الى معركة أخرى ميدانها شركة المناطق والأسواق الحرة حيث كان الدكتور جبريل ولا يزال هو بطل المحافظة على أصول الدولة السودانية*



*بكرى المدنى*