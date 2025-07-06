بالمناسبة السخرية والحملة الشديدة التي واجهت تعيين الدكتور معز عمر بخيت ، لا علاقة لها بشخصه فعلى المستوى الشخصي فمعز عمر بخيت احد ابناء البلد النابهين وعلى المستوى الاجتماعي فهو اصيل في مجتمع مركزي حديث تشكل تفاعلا مع سياسات واجراءات شديدة الوقع على مجتمع تقليدي مهزوم عسكريا ومستعمر

ويمكن لمعز شأنه شأن اخوانه الاخرين في هذا القطاع الحديث من المجتمع ان يستمروا في ترسيخ السياسات والاجراءات التي شكلت مجتمعهم وصنعت له مصالح مرتبطة بالسلطة والحكم ومؤسساته على حساب مجتمع بلدهم الواسع التقليدي

ومن حق معز تشكيل حزب او المساهمة في تطوير ذات السياسات كما فعل مولانا الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر وزملائه من اهل الانقاذ ، ولا يحتاج معز او غيره مباركتهم او الحماسة لهم

انما السخرية والتبكيت والتنكيت الذي مارسه الناس واصبح د معز بخيت نموذج ومثال يشير اليه الساخرون والمبكتون، هي في الحقيقة من الاستهبال والاستغفال والاستغلال الذي تمارسه نخب القطاع الحديث في محاولتها صرف أنظار الناس عن الاسباب الحقيقية للفشل والأزمة وذهاب الريح الذي يحدث للبلد ، وذلك من خلال اثارة معارك ساذجة حول افضلية حمدوك على معتز موسى او الكفاءة الخارقة لكامل ادريس المرجح على حمدوك الخالف له

الناس يا سادتي يضحكون منكم ويسخرون من سذاجتكم التي تفضحها معارككم

خارج مدى منابركم ومواقعكم الافتراضية فالناس يدركون انكم في الحقيقة اخوان في النرجسية والجراءة غير الموسسة في التصدي للشأن العام وان الحرب الحقيقية ليست بين جنرالين نظامي ومتمرد او تيارين وطني وخاين ، بل حرب الجنرالين والتيارين على الشعب والدولة ومثابرة مفضوحة لمصادرة الفضاء العام واجبار الناس على الاختيار بين امنها وحريتها بين كفاف وشظف العيش ورفاهه وكرامته وعزته .

فاشهدوا لمعز عمر بخيت ما شاءت لكم نرجسيتكم ان تنصبوا انفسكم شهداء ، ووزعوا صكوك الكفاءة والبراءة والغفران كما يحلو لكم ، وسيبقى الواقع كما هو على حقيقته وستبقى منازل الخرطوم تسكنها الجثث المتحللة وكل عناصر تلوث صحة البيئة ، فقد حكمتم سبعين عام لم تنجزوا خلالها شبكة صرف صحي او حتى شبكة مياه شرب للعاصمة التي هربتم اليها ( وليدات مطاليق ) من مسؤولياتكم تجاه اهلكم ومجتمعاتكم .

سينظر الناس إلى نهر النيل مرجع د معز عمر بخيت المزكى ود امين حسن عمر المزكى أو إلى المزروب وباقي كردفان بما فيها الأبيض مرجع مولانا احمد إبراهيم الطاهر وسيروا الواقع كما هو … مدن مظلومة ومسلوبة الموارد لان نفطها وجلود أغنامها وذهبها وسمسمها ودخنها وعدسها وبصلها وفومها وفول سليمها كله يذهب لبناء الرياش ورفاهية الوليدات المطاليق في الخرطوم الذين يزكون بعضهم بعضا او يتعايرون بينهم بالانتماء الايديولوجي .

صديق محمد عثمان