عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر مساعد القائد العام لـ”الكــــرامة”:

لن نتدخل.. ود. كامل رئيس وزراء بكل الصلاحيات..

هذا هو رأيي في “حكـــومة الأمل” المرتقبة..

السودان لن يجوع.. وصدرنا بعض الحبوب لدول الجوار..

الفاشر ستنتصر.. وهذا موقف العمليات العسكرية (….)..

حوار : محمد جمال قندول- الكرامة

ثمّة تطوراتٍ مهمة على صعيد الأوضاع بالبلاد سياسيًا وعسكريًا، إذ تم تعيين رئيس وزراء ققبل اكثر من شهر، وجاء ذلك بعد انتصارات عظيمة للقوات المسلحة.

(الكــــرامة) استنطقت عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن إبراهيم جابر إبراهيم، فى تطواف حول التطورات الأخيرة، وقد كان الرجل حاضرًا بإجاباتٍ قويةٍ ومقنعة ومباشرة.

ما رأيُك في “حكـــــومة الأمل” المرتقبة وبرنامج رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس المُعلن؟

د. كامل حضر بعد تعيينه ببرنامج بخطة عمل وطنية واضحة، لذلك جاء اختياره لوزراء “حكــــومة الأمل” بمواصفاتٍ تستطيع تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية الذي يضع الشعب السوداني في مقدمة أولوياته.

من واقع إشرافك على “المنظمات”، كيف تنظر إلى الوضع الإنساني في الفاشر؟

الفاشر ظلت محاصرة لمدة عام صامدة أمام كل التحديات، وسوف تنتصر بإذن الله.

ما رأيُك حول ما يتردد عن إمكانية نقص غذاء في السودان، ورؤيتك للخارطة الاقتصادية للبلاد وإمكانية خروج السودان من عنق الزجاجة؟

السودان لن يجوع، وما تم إنتاجه في العامين الماضيين يكفي ويزيد. والآن جاهزون لزراعة الموسم الصيفي للعام 2025، ونستطيع التصدير، بل تم تصدير بعض الحبوب إلى دول الجوار من المخزون الاستراتيجي.

كيف أدرتُم البلاد في ظل ظروف معقدة وحرب ضد ميليشيا كان هدفها تدمير البلاد؟

إدارة موارد السودان برؤية اقتصاد الحرب دون أن يتأثر المواطن السوداني، مع استخدام التقانة والربط الشبكي لكل الإجراءات الخاصة بالصادر والوارد، وضبط المصروفات، وتعظيم الإيرادات، وتحقيق الشمول المالي، وإدارة السياسة النقدية وتغيير العملة وتفعيل الدفع الإلكتروني.

هل سيتدخل السيادي في عمل د. كامل إدريس؟

الدكتور كامل إدريس رئيس وزراء بكامل الصلاحيات، وليس هنالك تدخل من قبل أي جهة في الدولة في إدارته للفترة الانتقالية.

“العمليات العسكرية” كيف تمضي؟

تسير العمليات العسكرية وفقًا لخطط القيادة العامة وإدارتها للمعركة، والتي تظهر بجلاءٍ في انتصارات وتقدم القوات المسلحة في كل المحاور. واسمح لي ان اقول فى خاتمة هذا الحوار: شكرًا لكم ولصحيفة “الكـــــرامة”. وشكرًا للشعب السوداني الذي احتمل الكثير، ونبشره بأنّ البلاد ستعود أقوى مما كان.