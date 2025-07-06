د. حسن محمد صالح يكتب: الكبابيش والهواوير الاعتبار بما حدث

كما هو معلوم فقد شهدت محلية الدبة بالولاية الشمالية احداث عنف محدودة بين أفراد من قبيلتي الهواوير والكبابيش وهما مكونان أصيلان من المكونات الاجتماعية بالولاية الشمالية منذ قرون متطاولة من الزمان، ولديهم تعايش وتصاهر مع بقية المكونات الاجتماعية المعروفة في شمال السودان.

حول الاحداث التي وقعت بمحلية الدبة أصدرت حكومة الولاية الشمالية بيانا حول أحداث الخميس ٣ يوليو ٢٠٢٥م قالت: ان ما وقع بدأ كمناوشات محدودة بين بعض أفراد من قبيلتي الكبابيش والهواوير يشتبه في تورط بعضهم في أنشطة تهريب قبل أن يتطور باستدعاء كل طرف لمؤازرة ذويه مما أعطى انطباعا خاطئا بوجود نزاع قبلي واسع.

وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الشمالية وزير الثقافة والإعلام المكلف الباقر عكاشة عثمان: أن الخلاف كان فرديا وتصاعد لمواجهات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى. وأشار الى تدخل القوات النظامية ونجاحها في احتواء الموقف وفرض السيطرة مؤكدا عدم التساهل مع المتورطين واتخاذ التدابير لمنع تكرار كل هذه الأحداث.

وأعرب عن أسف حكومة الولاية للحادثة داعيا المواطنين لضبط النفس والتمسك بالسلم المجتمعي محذرا من الانجرار وراء الفتنة قائلا: شمالنا العزيز لا يحتمل الانزلاق الي مستنقعات التفرقة والعنف.

علي ذات الصعيد أصدرت لجنة أمن محلية الدبة بيان حول احداث نهار الجمعة ٤ يوليو ٢٠٢٥م جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

توضح لجنة أمن محلية الدبة أن نهار اليوم الجمعة حدثت مشاجرة بين سائقي مركبتين مما أدى الى تطور الأمر واستخدام السلاح الناري وراح ضحية ذلك عدد (٤) أشخاص وآخر مصاب.

تدخلت القوات الأمنية وتم القبض علي الجاني.

نؤكد أن لجنة الأمن سوف تتعامل بكل حسم مع أي تفلتات تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

هذا الحادث ليس له أي صلة بما حدث يوم أمس الخميس.

اللجنة الامنية محلية الدبة

اعلام الدبة.

ولسنا في حاجة للحديث عن العلاقة الوثيقة والصلات العميقة بين الهواوير والكبابيش فهم أهل ويجمع بينهم حلف واحد في هذه الحرب هو حلف الكرامة لمواجهة التهديد والاستهداف من قبل مليشيا الجنجويد التي تعمل علي رميهم من قوس واحد وكما قال شاعرهم:

يا أهلي الكبابيش والهواوير .

القبيلتين قدام ما فيكم أي كلام .

قدركم عندي جت في المرتبة القدام.

صوت العقل مفروض تسمعوه تمام .

بتبقوا فضيحة وأتناولكم الإعلام .

بعد ما كنا لي ملك الزمان نستولي

جاتنا مصائب الدنيا البقت لا حول .

لكن نرضى بالشئ البقسمه المولى .

والموت فيكم الطرفين فقد لي الدولة .

هناك محاولات من قبل مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية وغرف الإعلام المعادي للسودان يحاولون ايقاع فتنة بين الهواوير والكبابيش من خلال رسائل وصوتيات ممن من يسمى ياجوج وماجوج وغيره ممن يظنون أن القبيلتين يمكن جرهم الى فتنة لتحقيق الهدف المعلن لمليشيا التمرد وهو احتلال الولاية الشمالية ولكن هيهات الكبابيش والهواوير مدركين لهذا المخطط ولن يسمحوا لشيطان مليشيا آل دقلو الإرهابية للدخول بينهما .

يا حكومة الولاية الشمالية الوضع في محلية الدبة يحتاج الى معالجات فكيف يتم تهريب الوقود وحكومة الولاية لديها قرار بتنظيم صرف الوقود من محطات الوقود؟ فمن أين يحصل المهربون للوقود وهو بالكامل تحت سيطرة حكومة الولاية محطات الوقود بالولاية الشمالية لا تعمل بعد الثانية ظهرا وإذا كان هناك تهريب الوقود من الذي يتصدى للتهريب؟ أليس هي شرطة مكافحة التهريب وجهاز الأمن والمخابرات الذين عليهم القيام بهذا الدور حتى يكون تنفيذ القانون على يد الأجهزة الأمنية والشرطية؟.

الولاية الشمالية تتعرض لضغوط خطيرة من التجار وأصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من الولاية الى مناطق كردفان ودارفور في غرب السودان وحجة الولاية في هذا الشأن أن السلع والبضائع التي تخرج من الدبة وغيرها تذهب الى المتمردين الذين هم من بدأ بمنع دخول هذه السلع الى الولاية الشمالية. وهناك خوف من مصادرة الشاحنات من قبل المليشيا كما حدث في مدينة النهود بعد احتلالها بواسطة مليشيا التمرد مؤخرا. وقد استمعت الى متحدث عبر فيديو وهو يحتج على حجز الشاحنات التجارية في مدينة الدبة وأن ذلك من شأنه أن يعرض أهل كردفان ودارفور الى الجوع وهذه إشارات مبطنة للتهميش. وهناك حديث عن استغلال بعض التجار لضعاف النفوس لتمرير شاحناتهم نظير مبالغ مالية يتم دفعها لهم وهذا الأمر يتطلب تدخل الحكومة المركزية وعدم ترك أمر التجارة عبر الشاحنات الى سلطات الولاية وحدها ولابد من حسم حركة التجارة بين الشمالية وولايات كردفان ودارفور أما بايقافها ومنعها كليا والى حين أو وضع حراسات عليها لضمان وصولها للناس والأسواق وليس التمرد فلا يعقل أن يتم تحميل الشاحنات بالبضائع ثم تتكدس لشهور عديدة في انتظار التصديق لكي تسافر هذه البضائع.

الكبابيش والهواوير عليهم وضع حد للتفلت والمتفلت ليس له قبيلة لأنه ينتهك القانون ويتعامل مع الأعداء ولو من غير قصد. الإدارة الأهلية والأعيان عليهم جبر ضرر المتضررين من الأحداث وتبادل الزيارات وتقديم العزاء لبعضهم البعض واعتبار ما حدث لن يحقق لأعداء السودان ما يتمنونه من صدام أو حرب بين الأهل في القبيلتين الهواوير والكبابيش.

رحم الله المتوفين من أهلنا الكبابيش والهواوير وشفا الله الجرحي وحقق لهم جميعا الأمن والاستقرار والسلام ورد كيد الأعداء والمتربصين الى نحورهم. جيش واحد شعب واحد

د. حسن محمد صالح