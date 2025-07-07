البحث عن وزير

رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لم يكن علي تواصل مباشر مع الوزراء الخمسة الذين تم تعيينهم بحكم مواقع العمل و الإقامة .

كما إن الوزراء الذين سيتم تعيينهم بموجب إتفاق جوبا متوقع ألا يكون علي صلة بهم و معرفة مباشرة سابقة.

ربما يشاهد رئيس الوزراء نصف من سيؤدون القسم أمامه لأول مرة وربما أكثر .

الإختيار محكوم بالتوجه المعلوم من مجلس السيادة و من الرأي العام ألا تشمل الحكومة مَن لهم إنتماء سياسي معلوم .

مع هذه المحددات و الشروط هل ستكون لرئيس الوزراء اليد الطولي في اختيار النصف المتبقي من الحكومة ؟

في ظل هذا الوضع سيكون من المحتم أن تكتمل الخبرات و المعارف التي يحتاجها مجلس الوزراء من المتاح لرئيسها أن يعينهم و الخيارات أمامه ضيقة.

كما إن الجهات المختلفة التي رشحت الوزراء لن يجدي مع تعددها غير التنسيق المحكم بين مكوناتها من الذين اختارهم رئيس الوزراء و الذين يمثلون فصائل إتفاق جوبا .

أمام الحكومة أيضا مهمة إحسان الصلة و العلاقة مع مجلس السيادة و مع قطاعات المجتمع المختلفة بما فيها من كيانات جهوية و إثنية لها مطالبها و تأثيرها.

مع كل هذا فنحن أمام حكومة ستعمل في ظل حرب لم تكتمل نهاياتها و لها مهام جسام أهمها توفير الموارد المالية للقوات المسلحة و القوات المساندة .

أيضا للمواطنين حاجات لا تقبل التأجيل للذين هاجروا إلي خارج البلاد و من نزحوا عن ديارهم و يودون العودة .

مع الخدمات و الأمن تحتاج العودة لفرص عمل تمكنهم من إصلاح و ترميم منازلهم و البلاد كلها تحتاج لموازنة محكمة تقلل من الآثار الضاغطة علي المعيشة من تضخم و تغيرات سعر الصرف .

تنتظر الحكومة مهام ثقيلة خارجية عاجلة إذ أننا ندخل المرحلة القادمة بعد حرب إيران و إسرائيل و التي بدأ معها حديث من مسؤولين أمريكان كبار تقول انهم مقبلون علي تدخل مباشر في السودان بعد أن فرغوا من تأسيس إتفاق سلام بين الكنغو و رواندا يجعل خطاهم و وقع حوافرهم قريبة منا.

حوالينا متغيرات إقليمية، فأزمة سد النهضة تتحرك تحت الرمال و دول من خارج الإقليم تسعى في جوارنا لمرحلة جديدة من معاداتنا و تبدو آثارها في جنوب السودان و أفريقيا الوسطي و مالي . هذه و غيرها تفاعلات لا تحتمل الإنتظار و التأخر في وضع السياسات و الخطط اللازمة لها و المتسقة مع أوضاع الحرب و أوضاع إقتصادنا المرهق .

الدكتور كامل إدريس له صلة وثيقة بالمجتمع الخارجي و يكفي أنه كان وجهاً سودانياً مشرفاً تقلد منصباً دولياً مهماً و نجح فيه .

إقامة رئيس الوزراء المستمرة في الخارج ربما يكون من المناسب معها أن يتاح له تعيين نائب رئيس وزراء يهتم بالقضايا الداخلية و تكتمل به دائرة العمل الحكومي .

راشد عبد الرحيم