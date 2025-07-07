باقان أموم هرب بأموال الحركة الشعبية وتحولت دولة جنوب السودان لجمهورية عرديب فاشلة

صورت النخب الجنوبية الجلابة الشماليين على أنهم مصدر الظلم والتهميش، وتبنت الآلة الغربية مدعومة من مجمع الكنائس العالمي ولوبيات ضغط في الكونغرس سردية الانفصال مقابل البناء، ووعدتهم ببناء دولة حديثة ومؤسسات مستقرة ورفاهية خالية من ظلم الجلابي اللعين. ظن الجنوبيون أن بلادهم ستصبح باريس إفريقيا، فصاروا يسيئون للخرطوم ووسخها كما قال باقان أموم بعدما غادر نحو دولته الجديدة. انفصل الجنوب وفشلت الدولة ورجعت قروناً للوراء، وهرب باقان أموم بأموال الحركة الشعبية وتحولت الدولة لجمهورية عرديب فاشلة، يرجو رئيسها من دولة الإمارات أن تدفع له مرتبات موظفيه. هذه هي دولتكم وهذا ما سعيتم له، فهنيئاً لكم بما جنت أيديكم.

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