رأي ومقالات

بقاء جبريل في منصبه قرار صحيح بمقاييس النجاح والكفاءة

2025/07/07
جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

◾️أذكر تماماً أن بروف كامل إدريس قال لي يوم تعيينه رئيساً لحكومة الأمل أنه يعي تماماً متعرجات ومطبات المشهد السوداني..

◾️وأنه سيشكل حكومته على أرضية الكفاءة بعيداً عن تجاذبات السياسة وجلبابها الضيق..
◾️ويبدو أن الرجل قد رسم ملامح حكومته بناءً على هذا الفهم والمنطق وهو يحتاج منا لمنحه الفرصة ليعرض بضاعته لمواطن لن يقبل ولن يشتري بضاعةً خاسرة أو منتهية الصلاحية ..

◾️بقاء جبريل في منصبه قرار صحيح بمقاييس النجاح والكفاءة والرجل في عهده ثبتت أركان الدولة اقتصادياً في وقت كانت فيه مهددة بالإنهيار..

◾️حكومة الأمل ليس فيها تصنيفات ، القادم من المشتركة هو إبن السودان والقادم من الخارج هو إبن السودان ، الرحم واحد والأم واحدة وشهادة الميلاد واحدة..
🛑عاش السودان حراً أبياً عظيماً بجيشه وبشعبه..🇸🇩
ام وضاح
#ام_وضاح

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