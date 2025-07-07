بقاء جبريل في منصبه قرار صحيح بمقاييس النجاح والكفاءة

◾️أذكر تماماً أن بروف كامل إدريس قال لي يوم تعيينه رئيساً لحكومة الأمل أنه يعي تماماً متعرجات ومطبات المشهد السوداني..

◾️وأنه سيشكل حكومته على أرضية الكفاءة بعيداً عن تجاذبات السياسة وجلبابها الضيق..

◾️ويبدو أن الرجل قد رسم ملامح حكومته بناءً على هذا الفهم والمنطق وهو يحتاج منا لمنحه الفرصة ليعرض بضاعته لمواطن لن يقبل ولن يشتري بضاعةً خاسرة أو منتهية الصلاحية ..

◾️بقاء جبريل في منصبه قرار صحيح بمقاييس النجاح والكفاءة والرجل في عهده ثبتت أركان الدولة اقتصادياً في وقت كانت فيه مهددة بالإنهيار..

◾️حكومة الأمل ليس فيها تصنيفات ، القادم من المشتركة هو إبن السودان والقادم من الخارج هو إبن السودان ، الرحم واحد والأم واحدة وشهادة الميلاد واحدة..

🛑عاش السودان حراً أبياً عظيماً بجيشه وبشعبه..🇸🇩



#ام_وضاح