جبريل للمالية للمرة الثانية – مبروك للوزارة !

للمرة الثانية يتم تكليف الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزيرا للمالية خدمة للشعب وللدولة في هذه المرحلة الحرجة

امكانيات الدكتور جبريل كرجل دولة أكبر من وزارة وقدرته على خدمة بلاده تتجاوز المالية الى مواقع أعلى ولكنها تقديرات قيادة الدولة التى وضعته للمرة الثانية على هذه الثغرة

نعم -: البلاد في حاجة للدكتور جبريل في موقع اعلى وحركة العدل والمساواة -في حاجة أكثر له لبناء التنظيم السياسي والتبشير ببرنامج العدل والمساواة كواحد من البرامج السياسية الأنسب للسودان حكما ودولة ولكن تقديرات القيادة لها تقديرها أيضا والقائد -جبريل- لا يجد في نفسه حرج في خدمة بلاده من اي موقع وان كان رتبة الجندي

بالتوفيق دكتور جبريل ومبروك لوزارة المالية



بكري المدنى