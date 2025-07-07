بعد الرحيل… رحيل

عندما هجم الدعم السريع على القرية الوداعة بمتحرك كامل.. قادم من المصنع الماليزي قوامه أربعة الف تقريبا من الرجال المدججين بأحدث الأسلحة وعلى ظهر التاتشرات والمواتر في ضحوة الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ مارس اسلوب الترويع الذي عرف به ومن مفرداته إطلاق النار عشوائيا فاسقط عشرات الموتى فخرج الأهالي المرعوبين وبعضهم يحمل جثث موتاهم ليدفنوا في مكان النزوح الذاهبين اليه وتركت بعض الجثث لانه لم يكن معها ساعة الموت العدد الكافي لحملها .. بعد عدة ايام وبعد جهد يتمثل في تفاوض مع الدعامة ودفعيات لهم سمحوا لعدد من الشباب بالعودة لمواراة الجثامين التي تركت بدون سترة ولما وجودوها في حالة تحلل وكان الوقت الممنوح لهم ضيقا فالدعامة ضاقوا زرعا بما يشغلهم عن الشفشفة.. قاموا بدفنها في أماكنها وفي الساحات التي تتوسط المنازل…

بعد مضى عدة أشهر وتحديدا في أواخر يونيو المنصرم تقرر نقل هذة الجثامين الي مقابر القرية فقام الأهالي بحفر قبرا كبيرا في شكل مطمورة كبيرة وبعد الاستعانة بالجهات المختصة وعلى راسها الهلال الأحمر بولاية الجزيرة وشرطة الولاية تم نبش القبور وإخراج الجثث وحملها في موكب مهيب تخلله النحيب وهطلت فيه الدموع مدرارا الي مقابر القرية حيث تمت صلاة الجنازة عليهم وموراتهم في القبر الجديد..

وهكذا كان يوم الفاتح من يوليو الجاري يوما استثنائيا في تاريخ قرية اللعوتة حيث شهدت القرية حدثا لم تشهده من قبل ومن ثم تجددت الأحزان وعادت ذكرى النكبة بقوة فالذين تمت إعادة دفنهم فيهم الشيخ الوقور ذو اللحية البيضاء الذي امضي عقودا من عمره في الاغتراب وعاد لقريته لينعم ببقية عمره وسط أهله.. فاغتيل بدم بارد ومع ابنه الفتى التقي الورع.. وفيهم الكهل الذي يقف على رأس العمل العام في القرية فسبحان الله كان يولي أدوات الدفن في المقابر اهتماما خاصا.. فمع كل وفاة يهرع اهل حيه لمنزله لأخذ أدوات الحفر بمافيها حفظات المياه الكبيرة وفيهم العريس الذي اغتيل يوم الخميس وكان زفافه يوم الجمعة فذهب والحنة في يديه وفيهم الطفل ألذي لم يبلغ الحلم وفيهم الشباب الذي كانوا يقفون على ثغور القرية منذ أن بدأت الحرب وفيهم.. وفيهم..اللهم تقبلهم عندك قبولا حسنا واجعل قبرهم الجماعي الجديد روضة من رياض الجنة

لقد قلت من قبل وفي اول مقال لي بعد تجربة القرية المريرة (الدخلت فينا ما بتمرق تاني) وحتى ولو حاولنا اخراجها وتناسي جراحاتها فلن نستطع لأنها في كل مرة تظهر لنا عجايبها فالنبش واعادة الدفن لكل هذا النفر لم يكن على بال احد قبل هذة الحرب من قبل ذكرت هنا الحشائش المتوحشة التي لم نرها من قبل.. ففي كل يوم سوف يظهر لنا أثرا من آثار هذة الحرب المقيتة ليكون جرحا جديدا وسينطبق علينا قول الحلنقي (قدرما حاولنا نكتم جرجنا ونسكت بكينا) وهكذا سوف تتمدد أجيال النكبة ولا حولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم

عبد اللطيف البوني

حاطب ليل/٦يوليو ٢٠٢٥