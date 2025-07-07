صحيح اننا لم نصل بعد لمرحلة الانتخاب ولكن تطور الوعي والممارسة السياسية والإدارية في السودان لتعترف أخيرا ولأول مرة في التاريخ بأن الإدارة والوزارات التنفيذية هي للكفاءات وذوي الخبرات والمسرات المهنية الناجحة. فإختيار د. حمدوك ومن بعد د. إدريس رغم إنها ليسا منتخبين إلا إنها ارسيا هذا التقدم الهيكلي في منهج الحكم والاداره في السودان وهي حتما خطوات كبيرة على المسار الصحيح.

لا نتوقع إن يتحول السودان بين يوم وليلة لدولة متقدمة ولكن التغيير الحقيقي يحدث ببطء وخلال فترة زمنية طويلة وعبر أجيال. المهم إن تكون في الطريق الصحيح وحتما ستصل.

على السوداني اليوم وهو الناخب المستقبلي أن لا يتنازل عن هذا المكسب الذي حققه بفضل نضالاته وثوراته وتضحياته و بأن إلا يسمح مجددا بأن يتقدم الولاء على الكفاءة لمصلحة حزب أو أيديولوجيا أو غيرها من الاعتبارات لأن الاستوزار بالكفاءة سيصبح أحد أهم قيم الحكم والإدارة في السودان.

سبنا امام