الوفاق الوطني

المؤتمر الوطني أول حزب رحّب بكامل إدريس، وربما يكون الأوحد حتى اللحظة. وهذا دليل على الوعي والوطنية. بالأمس زاد الإسلاميين (حمل بعير) ترحيبًا بالمعز وزيرًا للصحة؛ رغمًا عن عداوته السافرة لهم. وربما أبالغ بأن سورة الفلق المعني بها الكيزان عند الرجل. بالرغم من ذلك قيادات (أحمد إبراهيم الطاهر)، وأقلام (عبد الماجد عبد الحميد) كانت في مقدمة المرحبين. والذي قبِل بالمعز مستعد لقبول جميع اليسار في وزارة كامل إدريس. وفي تقديري يمكن القول بأن الإسلاميين يعتبرون حكومة الأمل الحد الأدنى للوفاق الوطني. ولكن في المقابل أول من أظهر عدم الرضا عن كامل هو حمدوك قائد جناح (سعوط). وكذلك برمة قائد (تأسيس)، وهو في عجلةٍ من أمره لتشكيل حكومته الموازية لكامل. عليه نرى بأن حكومة كامل تتعرض لنيران صديقة بصورة واضحة. ورفض اليسار لحكومة الأمل التي رحّب بها الداخل والدوائر الإقليمية والعالمية، وهي تمثل خيار من خيارات اليسار (التحول المدني)، هذا الموقف يدل على شطط وعدم مصداقية. بل الشعارات الكذوبة هي بوصلة المواقف عندهم. وخلاصة الأمر رسالتنا لكامل إدريس أن يسير على بركة الله. الوطن لا يحتمل أكثر من ذلك. فقد تعدت الأمور في غالبية الملفات حد المرونة. ورضا الناس غاية لا تُدرك، وإقناع كل الناس ضربٌ من المستحيل.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأحد ٢٠٢٥/٧/٦