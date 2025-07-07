رأي ومقالات

(البصمة الأولى)

2025/07/07
نزار العقيلي

قبل كم يوم كتبت و قلت لازم يكون الوزير المعين من اصحاب البصمات و الاثر و يكون مبدع و فنان و لأول مرة بعد سنوات طويلة من الدغمسة و الشلليات شفنا امبارح تلاتة اسماء كوزراء في حكومة الأمل ، و التلاتة من الناس العندهم بصمة واضحة و موهبة ما محتاجة CV و نجاحات حقيقية ما معمولة في ورشة تدريب تمويلها جاي من منظمة .

البروفيسور معز عمر بخيت وزير الصحة زول حياتو كلها حايم ما بين القصيدة و الكروموسوم ، زول ما بنقدر نوصفو في بعض كلمات فهو طبيب الاعصاب الشاطر و الشاعر الجميل و النضاااام الملهم ، زول بيعرف يحول الفكرة لواقع و لو اتوفرت ليهو المساحة و الإمكانيات قادر إنو يطلع وزارته من غرفة الإنعاش .

اما البروف أحمد مضوي ده زول بيعرف الجرثومة قصتها شنو فاكيد ح تكون عندو لقاحات ناجحة للتعليم ، الزول ده عالم حقيقي ، ما بتاع مؤتمرات و قصص ، كتاباتو العلمية براها بتعمل CV لتلاتة وزراء ، نتوقع منو نجاحات كبيرة في فترة قصيرة .

الوزير التالت هو البروف عصمت قرشي ، زول اكاديمي ما بتاع مؤتمرات صحفية ، فاهم الزراعة و الزراعة فاهماهو ما بتاع تصريحات موسمية عن نجاح الموسم الشتوي ، الزول ده في الحقيقة اجمل مفاجأة للحقول بتاعتنا .

كده ممكن نقول كامل ادريس بدايته مشجعة طالما جاب لينا اصحاب بصمات ما ناس ( نص كُم ) ، دي بداية لحكومة بي كُم طويل حتى لو كانت بيد واحدة ح نكون ليهم اليد التانية .
نجاح التلاتة ديل مرهون بالمساحة الحيتحركوا فيها و لو المساحة دي ملانة بالمكاتب المكندشة و المساعدين البيجو المكتب الساعة عشرة فاكيد ح يفشلوا فشل كبير ،
خاصة اذا كانوا وكلاء وزاراتهم (نص كُم ) بيشتغلو دوام جزئي للحكومة و دوام كامل في الونسة و المجاملات و في الحقيقة الوكلاء ديل اهم من الوزراء ، الوكيل هو رمانة الوزارة و نجاح الوزير و الوزارة بيتطلب وجود وكيل شاطر و ده موضوع ح نفرد ليهو مساحة في البوست القادم باذن الله .

فريق كامل ادريس ده اذا ابعدو عنهم غبار الروتين و ناس التهليل و التطبيل صدقوني بلدنا ح تتغير ، مش بالحكومة كلها ، بي بصمات التلاتة ديل بس .
نزار العقيلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/07