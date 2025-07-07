(حكومة نص كُم)

الموضوع العايز الاتكلم فيهو ده انا بعتبرو اهم و اخطر من موضوع المليشيا ، و اهم من مواضيع اتفاقية جوبا و مصالحة شيبة ضرار مع اركو مناوي ، عشان كده جهز كباية قهوتك بدون سكر و دواء و تعال اقراء و ادينا رايك و حلولك و شارك الموضوع عشان يوصل لرئيس الوزراء كامل ادريس .

قابلت زول فاز بمنصب في عمل خدمي و طوعي بعد شهور من فوزه بالمنصب فقلت ليهو يا فلان وين شغلكم لحدي هسه ما شفت ليك حاجة ، قال لي والله يا نزار اخوك مضغوط و عندي دوام تاني شاغلني ، اندهشت جدا و قلت ليهو ( طيب ما دام انت ما فاضي البخليك تتقدم و ترشح نفسك للعمل الطوعي شنو ؟ ) فكانت اجابته صادمة اكتر من الصدمة الاولى لامن قال لي ( ده شغل ممكن اقضيهو بالتلفون و الموضوع ما خطير ) .

في كلمة بتاعت خواجات سمعتها زمان و اسمها ( ميديوكريتي ) و ما عندها ترجمة حرفية لكن ممكن نقول معناها باختصار كده ( شغل نص كُم ) يعني لا فشل و لا نجاح ، حاجة في النص كده في المنطقة الفاترة بين الحماس و الخمول ، و في الحقيقة احنا متصالحين و متعايشين مع حالة الوسطية دي و واقعنا متكيف معاها لدرجة إننا بقينا شايفنها طبيعية جدا ، بل بالعكس بنمجد فيها و نقول ( خير الأمور أوسطها ) و متجاهلين و ناسين إنو مافي بلد بتتبني بالنص و مافي انجاز بيتحقق بالشغل بتاع ( عدي من وشك ) ، ياااخ احنا وصلنا لمرحلة بعيدة جدا و بقينا نكره الزول البيتقن شغلو لانو بيحرجنا ، و بيكشفنا و يعرينا و يورينا التقصير العايشين فيهو ، مش بنكرهو بس ، ممكن نحاربو و نتهرب منو .

اصبحنا كمجتمع بنشن حرب باردة ضد أي زول داير شغلو يكون نضيف ، بنقول عليه معقد او موهوم و بيتفلسف ، عشان كده اصبحنا كمجتمع متصالحين شديد جدا مع الكهربجي الما بكمل شغلو و مع الموظف الحكومي البيجي متاخر و يطلع بدري و مع البوليس البيقعد تحت الشجر مع ستات الشاي ، يااااخ لو مواعد ليك زول بتقول ليهو ( نتلاقي في حدود الساعة تسعة او عشرة كدا ) ، النص ده اصبح ثقافة مجتمعية .

حتى في مراحل تعليمنا كانوا الاساتذة بيجلدونا عشان نحفظ ، الحفظ اهم من الفهم و الحافظ عندو نص درجة ، و الواحد فينا يحفظ و يتخرج بدون ما يكون فاهم حاجة

و من هنا اتخرجت اجيال كاملة من الناس ( الميديوكر) ، شايلين شهادات بدون عقل ، اجيال كاملة بتشوف انو الباص هو النجاح و تلقى الواحد فيهم عاملين ليهو مليون حفلة بالف قونة و هو متخرج بدرجة ( جيد ) ، القراية اخر همنا و الواحد فينا يقول ليك بي فخر كده ( والله قريت قبل الامتحان بي يومين و جبت جيد )

حتى لامن نشتغل و نتوظف في الحكومة بنشتغل شغل ميديوكر مية في المية ، شعارنا المفضل ( اشتغل على قدر قروشك ) ( مشيها كده ياخ ) ( الحيلاحظ ليها منو ؟ ) دي كلها حاجات اصبحت جزء من التركيبة الجينية بتاعتنا .

عندنا في السودان الف إذاعة لكن كلها دردشات سطحية ما فيها اي مضمون خاااالص ، عندنا مية جريدة لكن كلها اعمدة راي ملانة كلام ساي لانو التحقيق الاستقصائي متعب و مرهق ، اعمدة راي كلها تطبيل و شتيمة و اتهامات او دعاية مدفوعة الثمن، قنواتنا الفضائية كل برامجها عادية و ضيوفهم مكررين و إخراج بدون رؤية مختلفة و حوارات سطحية و بسيطة و مملة ، كل ده ليييييييه ؟ لانو الميديوكريتي اصبحت عندنا اسلوب حياة .

في شوية بتاعت ناس متميزين و مبدعين و متقنين لاعمالهم ، ديل قاعدين يتعزبوا بيناتنا والله لاننا بنشوفهم غريبين عننا ، ما بشبهونا ، و الزول البنجض شغلو بنقول عليهو ( كتر المحلبية ) و المتميز فيهم بنقول عليهو ده زول ( متفشخر ساي ) ، بنطارد اي زول عايز يطلع من دوامة الميديوكريتي عشان نرتاح و ننبسط في عجزنا الجماعي ده .

الميديوكريتي اصبحت عندنا دين اجتماعي و عندها كهنة كبااار و وعاظ حافظين تعاليمها و بقولو ليك اعمل شغلك عشان تمشي حالك ، ما تتعب في التفاصيل ، خلص نفسك و ابقى مارق يا مااااااان .

و النتجية النهائية بلد فيها كل شي نص كُم ، اقتصاد و إعلام و تربية و سياسة و امن و حتى احلامنا و آمالنا و طموحاتنا نص كُم ، و حلولنا لمشاكلنا تلقائيا اصبحت نص كُم و لسة بنغش في روحنا و نقعد نقول إحنا و إحنا و إحنا و جدودنا زمان .

رسالتنا للاخ الدكتور كامل ادريس ، يا اخوي انت براك شايف انو احنا غرقانين في الميديوكريتي و ما في زول بيقدر ينقذنا غير الناس اصحاب البصمات في مجالاتهم ، الناس الكلاس ، البيفكروا خارج الصندوق ، فاذا بتفكر انك تجيب لينا وزراء ( نص كُم ) او مرتبط ليك بي دوام اضافي بعد دوام الحكومة بالله عليك ورينا عرض كتافك من هسه .

نزار العقيلي