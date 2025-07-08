شطحة الجاكومي

نقل موقع سودان سوا عن الجاكومي قوله: (نطالب بربع السلطة في حكومة الأمل)؛ بل توعد بقوله: (وكل الخيارات على الطاولة). سيدي الجاكومي بأي حال من الأحوال نرفع حاجب الدهشة بأن لوثة عقلية ألمت بك. لقد أتيت من قسمة سلام جوبا الضيزى التي كان نصيب مسار الشمال (الصفر) وتطالب اليوم بربع حكومة الأمل. أي تقريبًا ست وزارات. إن كنت تريد أن تضع نفسك في كفة موازية لجبريل ومناوي فأنت واهم. وإن كان تصريحك أضغاث أحلامٍ فلك العذر؛ لأن الحُلم مجانًا. سيدي الجاكومي عندما جأرنا بالشكوى من حصة الوسط والشمال (الصفرية) من سلام جوبا. لم نجد منك ورفيقك الصفري الآخر (التوم هجو) غير التهكم الظاهر المغلف بالروح الإنهزامية. الآن وقد فشلت من قبل تريد أن تعيد ما أفسده فهمك القاصر العاجز حينها!!. ونضع في بريدك بأن نبرة تحديك الحالية (كل الخيارات مفتوحة) في نظر مجموعة سلام جوبا الدارفورية دندنة باعوضة في أضان فيل. وعند أهل الشمال مادة تندر. وعند البرهان صفرٌ آخر تضاف لحياتك الصفرية. عليه رحم الله جاكوميًا عرف قدر نفسه. فمن ضيع أهله في الماضي غير مؤتمنٍ على قضاياهم والدفاع عنها في الحاضر والمستقبل. وخلاصة الأمر نناشدك بأن تعتكف في محراب الفشل الصفري الذي دخلت فيه طائعًا مختارًا. وثق بأن للشمال رجالٌ لهم المقدرة على إرجاع حقه وإن كان بين فكيّ أسد.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأثنين ٢٠٢٥/٧/٧