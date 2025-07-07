نضال: بروف معز عمر بخيت.. أبارك لك المنصب الذي أنت أهلا له وأبارك للسودان تكليفك

بروف معز عمر بخيت..

أبارك لك المنصب الذي أنت أهلا له وأبارك للسودان تكليفك بهذا المنصب…

الرجل الذي تعلمنا منه حب العلم والتواضع.. المهنيء في كل فرح والمواسي في كل حزن…

الرجل المبهج.. العالم.. الفيلسوف…

كتبتَ أنت عن فرحتك بتخرجي من كلية الطب فضاقت علي حروف اللغة وماشكرتك..

والآن فضت لك فرحا.. فخذلتني لغتي مرة أخرى…

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسخرك للسودان وشعبه الطيب وان يسخر لك الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وكل من ولاهم أمرنا..

مبارك أبا عمر..

نضال حسن الحاج