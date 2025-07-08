#خالد سلك

يخيل لهذا الجنجويدي والقحاتة الذين معه بأنهم ما زالوا في الحكم أو هم أصحاب قرار في الدولة ، تحدث فإن كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل.



الشعب يعلم ويرىء ويميز الأمور بشكل سليم، بعدما خاض بنفسه تجربة قاسية أبان حكمكم سيء السمعة.

المؤتمر الوطني قيادة وعضوية ومنظومة أثبت لعامة السودانيين أنه حزب مسؤول ووطني ويتحمل المسؤوليات حتى وهو خارج السلطة.

فعندما هربتم أنتم كقيادات من السودان بسبب حرب أنتم جزء من تخطيطها بما في ذلك عضويتكم التي كانت تجوب الشوارع تواجه الشرطة في الطرقات أختفت ولم نجدها مساندة للجيش، وبالمقابل حزب المؤتمر الوطني قيادة وعضوية يتواجدوا في ميدان المعركة مدافعين عن الدولة والشعب.

ذات رسائلكم ما قبل الثورة الممولة من الجنجويد لن تقنع الشعب السوداني بعد الحرب التي شنها الجنجويد بدعم منكم ، أما مؤسسات الدولة فهي تعلم ما قدمه المؤتمر الوطني.



محمد السر مساعد