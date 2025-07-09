رأي ومقالات

لو أن كامل أدريس أتى بإبليس وزيراً فلن نجادله في أختياره الآن

2025/07/09
ام وضاح

◾️لو أن كامل أدريس أتى بإبليس وزيراً فلن نجادله في أختياره الآن ، محكنا وفيصلنا معه هو أداء حكومته..

◾️الشهر الأول كفيل بكشف المغطى ، والطيرة الناجحة من عشها (بتزوزي)..

◾️أما أن اكتشفنا أنها حكومة أفنديه وحالمين ليس بينهم وبين الغلابى والمسحوقين صلة ولايملكون حلولاً ولا علاج ، فلا ينتظروا منا إلا من القول أغلظه ، ومن النقد أوجعه..
🛑كامل منحناه كامل ثقتنا فنرجو الأ يخذلنا ويخذل نفسه ، فبالله دعونا من الأحكام الإستباقية ، واقعنا مأزوم ، مؤسسات الدولة منهارة ، نحتاج لكفاءات تبني وترمم وتضمد جراحات الوطن..
#ام_وضاح

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/09