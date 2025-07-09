لو أن كامل أدريس أتى بإبليس وزيراً فلن نجادله في أختياره الآن

◾️لو أن كامل أدريس أتى بإبليس وزيراً فلن نجادله في أختياره الآن ، محكنا وفيصلنا معه هو أداء حكومته..

◾️الشهر الأول كفيل بكشف المغطى ، والطيرة الناجحة من عشها (بتزوزي)..

◾️أما أن اكتشفنا أنها حكومة أفنديه وحالمين ليس بينهم وبين الغلابى والمسحوقين صلة ولايملكون حلولاً ولا علاج ، فلا ينتظروا منا إلا من القول أغلظه ، ومن النقد أوجعه..

🛑كامل منحناه كامل ثقتنا فنرجو الأ يخذلنا ويخذل نفسه ، فبالله دعونا من الأحكام الإستباقية ، واقعنا مأزوم ، مؤسسات الدولة منهارة ، نحتاج لكفاءات تبني وترمم وتضمد جراحات الوطن..

#ام_وضاح