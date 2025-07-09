أجمل مافي صعوبة التشكيل الوزاري، ومن حسنات الحرب على بؤسها، أنه ثبت تماما أن الوهم بأن هذه المواقع جاذبة للكوادر المحايدة والجيدة وأن الحكومة لديها كونتينر من الكفاءات الجاهزة الكاملة في أي لحظة، غير صحيح .. المواقع جاذبة لمن لا يعرف خطورتها، أو لمن لا صنعة له ولا رزق له الا في السلطة، وأن من يرغب في الوظيفة الثابتة المستقرة يهرب منها كما يهرب الصحيح من الجذام. وأن من يصلح للمواقع هو من يشترط ويخلف رجل على رجل، ولا يرضى أن يشترط عليه.

حواء السودانية والدة صحيح، لكنها ليست مدربة تنمية بشرية، ولا تصنع من الفسيخ شربات، ولذلك صانع القرار في وقت الجد يكتشف أن ال48 مليون مواطن أمامه هم 8 فقط، أحدهم مغترب لا يرغب في العودة إلا بإذن زوجته، والثاني لا يرغب في المغامرة وخايف من الأسافير، والثالث متردد أو كثير المشاورة وربما يزايد ويعتذر، والخمسة البقية نظام سابق.

قلت صبيحة تعيين بروف كامل إدريس أن أقل ما يوصف به هذا الرجل هو البطولة، فالحكم تحت صرير المسيرات ليس نزهة، وأن الآخر العميل في قحت يطلب السلطة ومتحمس لها لأنه يقف في صف من يطلق المسيرات ليس لأنه شجاع.

هذا الآخر لا هم له في الصحة ولا التعليم لأن لديه (شماعة) جاهزة سيعلق عليها أخطائه ويرفع عنها التقارير للخارج .. جيش ونظام سابق وكيزان و بقية القاموس ..

لكن الحكومة الوطنية تتحمل الاخطاء وتتحمل مسئولية اصلاحها … فرق كبير للغاية.

عندما يكتمل التشكيل الوزاري .. سأسميها حكومة الأبطال وليس الأمل.

قلت لكم من قبل، أي التزام لاي جهة خارجية أو داخلية بحظر أو تصنيفات .. سيكون الخروج منه صعبا، وسيأتي الزمن الذي يتلاشى فيه ترف الاختيار وقد جاء.

مكي المغربي