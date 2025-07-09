رأي ومقالات

الحصاحيصا.. إلى الأجهزة الأمنية

2025/07/09
غاندي إبراهيم

🛑الحصاحيصا.. إلى الأجهزة الأمنية..
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕حادثة قتل بشعة حدثت بمستشفى الحصاحيصا بالأمس، لروح بريئة كان السبب فيها شجار بين اخوين شقيقين ولكنهم عدوين.

⭕تشاجرا داخل المستشفى وكانا مسلحان، فشهر أحدهما سلاحه في وجه أخيه، ولكن الطلقة تجاوزته، وأصابت احد الشباب الذي كان مرافقا لأبيه.

⭕الملاحظ أن الشابان المسلحان كانوا يرتدون زيا مدنياً، وهو ما يدعونا لطرح عدة تساؤلات عن حمل السلاح داخل المرافق الحكومية، سواء أن كان للمستنفرين أو النظامين.
⭕لابد للأجهزة الأمنية أن تعمل على منع إستخدام السلاح لكل منسوبيها داخل المرافق العامة.

⭕واضح ان هنالك خلل أمني كبير في محلية الحصاحيصا، فمعظم الوحدات الإدارية بمحلية الحصاحيصا تعاني من خروقات أمنية متعددة.

غاندي إبراهيم

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