هل قام الدعم السريع بتصفية جواهر المبارك؟

هل تمت تصفية جواهر المبارك…؟

من لديه المصلحة فى التخلص من جوجو..؟

جواهر لم تكن سيدة سودانية عادية سيرتها حافلة بالكثير والمثير ربما هذا ليس وقتا مناسبا لتناول قصتها



شاهدت امس منشور من اسرتها تناشد الناس مساعدتهم لمعرفة مكانها وحقيقة تصفية والدها محمد المبارك على يد.عصابة الجنجويد

اظن ان العامة من الناس لايمكنهم الحصول على معلومات بمثل هذه الدرجة من السرية والخطورة على اسرة جوجو المبارك الاستعانة بمحقق خاصة كضابط امن سابق او اى نظامى ماهر لدية رخصة عمل امنى خاص .

جواهر لديها كثير من الخصومات والعدواة خاصة فى فترة سابقه كانت مقربه من الإمارات وعملت فى داخل مؤسسة الدعم السريع وكانت ايضا مقربة من السيد رئيس مجلس السيادة فترة ماقبل الحرب ومكالمتها المسربة عن حديثها عن نية البرهان بضرورة دمج قوات حميدتى فى الجيش .

ربنا يكضب الشينه لكن لاحظت ان هذه المرأة رغم ذكائها ونشاطها الذى يتسم بالحساسية والخطورة الا انها غير متكتمة او متحفظة .

Somia Noah