فلاتة تُلس (القُصار ومُلس) مكون أصيل من ولاية جنوب دارفور. تمردوا مع الدعم السريع على الدولة السودانية، وشأنهم في ذلك شأن قبائل المنطقة بصورة عامة. وقد ذكرت مواقع كثيرة بالأمس حالة الاحتقان بينهم والماهرية في مدينة نيالا، بسبب إهانة وضرب الماهرية لود العمدة قائدهم بالدعم السريع. وربما تكون المناوشات قد بدأت بين الطرفين لوصول حالة الاحتقان الذروة، لغياب الحكمة بين الطرفين، والحكماء في القبيلتين. وفي تقديري العتب ليس على الماهرية؛ بل على الفلاتة. الماهرية من أول يوم لتمردهم على الدولة أعلنوا عن قيام دولة العطاوة العربية. ودعم الفلاتة وبقية القبائل غير العربية خطأ فادح سوف تدفع تلك القبائل فاتورة ذلك ضرب وإهانة وفي آخر المطاف تصفية. وبصريح العبارة المقاتل غير العربي عند الماهرية (عبد)، وفي أحسن التعامل معه (أجير). وأظن الشفشفة قد حجبت رؤية حقيقة مشروع العطاوة عن تلك القبائل. ألم تتابع تلك القبائل تعالي الرزيقات بصورة عامة والماهرية بصورة خاصة على أبناء عمومتهم من عرب المسيرية بالدعم. لقد دفع المسيرية خيرة شبابهم مهرًا لدولة العطاوة المرتقبة. وكان نصيبهم جزاء سنمار. إذ تنازل الماهرية عن منطقة أبيي المسيرية لدولة الجنوب. وخلاصة الأمر لطالما الغدر هو شيمة الماهرية، لنستبق الأحداث ونقول: (ليستعد المقاتل غير العربي بالدعم السريع لما هو أسوأ مما تعرض له ود العمدة)، لذا على بقية القبائل غير العربية التي مازالت في الدعم السريع أن تتمثل بالمثل القائل: (أنجُ سعد فقد هلك سعيد).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/٧/٩