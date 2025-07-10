مليشيا الجنجويد إلى زوال قريباً

⭕صراعات وانقسامات وتخوين بين مجموعات الجنجويد المقاتلة.

⭕بسبب إهمال المصابين، وحملات الظواهر السالبة، وانعدام الاكل والشرب، والتمييز بين المصابين، أسباب تقود إلى ارتفاع صوت التمرد الداخلي بين عصابات المليشيا.

⭕الداخل إلى مدينة نيالا عليه حلاقة رأسه، وترك منهوباته في الخارج، وهو ما قاد إلى الفتنة بين مجموعات تعيش على الشفشفة والسرقة.

⭕كثيرون تركوا السلاح وهربوا إلى الخارج، وآخرون يعرضون أسلحتهم للبيع ولا يجدون من يشتري؟

⭕تصاعد الخلافات بين قادة مجموعات الجنجويد، يقود إلى ثورة داخلية بين المجموعات المتناحرة وفاقدة للثقة فيما بينها.

#اللهم اجعل كيدهم في نحرهم..

✒️غاندي إبراهيم