رأي ومقالات

رجل كيكل ، وكراع ساتي

2025/07/11
كيكل

بغض النظر عن خطأ أو صحة اشاعات ترشيح نورالدين ساتي لوزارة الخارجية قبل أيام . استغرب جدا لردة فعل البعض الرافضة للتعين جملة و تفصيلا بسبب انه كان قحاطيا في يوم من الأيام و تحدث بصورة سالبة عن الجيش ، و يرفضون حجة ان الرجل استقال من قحت – اذا افترضنا ان انتماءه السياسي جريمة حسب اعتقادهم …

نفس الأشخاص متصالحون تماما مع عودة كيكل ، بل يصفقون له و يتشاركون في صفحاتهم مقاطع لقاءاته الجماهيرية و تبرعاته ببناء المدارس و حفر الابار ، تماما كما كان يفعل حميدي سابقا ….

نحن كمواطنين في ولايات الجزيرة و سنار و النيل الأزرق تضررنا من كيكل بصورة مباشرة اكثر من نورالدين سآتي ( إن كان قد فعل ) …

في مثل هذه الأيام كان كيكل يرفع رجليه و يمدها أمام أعين الكاميرات في مكتب والي سنار في مدينة سنجة التي ساهم بفعالية في استباحتها مع رفيقه البيشي . و نحن لا ننسى ذلك أبدا، لم ننسى ما فعلوه بأهلنا في جبل موية و سنجة و جلقني و الدندر و السوكي و المرفع و ام شوكة ، بل حتى بأهلنا في مايرنو التي استشهد فيها أكثر من ١٥مواطنا و توفي بعضا من اعمامنا كبار السن الذين نزحوا في عز الخريف إلى خارج الولاية .
اما ان يكون العفو و السماح و التصفيق لكل من تاب وأراد الإصلاح كما فعلتم مع كيكل ، أو ان يكون الرفض و الغضب على الجميع كما تفعلون مع الآخرين ..
سالم الامين
سالم الامين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/11