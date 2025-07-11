رجل كيكل ، وكراع ساتي

بغض النظر عن خطأ أو صحة اشاعات ترشيح نورالدين ساتي لوزارة الخارجية قبل أيام . استغرب جدا لردة فعل البعض الرافضة للتعين جملة و تفصيلا بسبب انه كان قحاطيا في يوم من الأيام و تحدث بصورة سالبة عن الجيش ، و يرفضون حجة ان الرجل استقال من قحت – اذا افترضنا ان انتماءه السياسي جريمة حسب اعتقادهم …

نفس الأشخاص متصالحون تماما مع عودة كيكل ، بل يصفقون له و يتشاركون في صفحاتهم مقاطع لقاءاته الجماهيرية و تبرعاته ببناء المدارس و حفر الابار ، تماما كما كان يفعل حميدي سابقا ….

نحن كمواطنين في ولايات الجزيرة و سنار و النيل الأزرق تضررنا من كيكل بصورة مباشرة اكثر من نورالدين سآتي ( إن كان قد فعل ) …

في مثل هذه الأيام كان كيكل يرفع رجليه و يمدها أمام أعين الكاميرات في مكتب والي سنار في مدينة سنجة التي ساهم بفعالية في استباحتها مع رفيقه البيشي . و نحن لا ننسى ذلك أبدا، لم ننسى ما فعلوه بأهلنا في جبل موية و سنجة و جلقني و الدندر و السوكي و المرفع و ام شوكة ، بل حتى بأهلنا في مايرنو التي استشهد فيها أكثر من ١٥مواطنا و توفي بعضا من اعمامنا كبار السن الذين نزحوا في عز الخريف إلى خارج الولاية .

اما ان يكون العفو و السماح و التصفيق لكل من تاب وأراد الإصلاح كما فعلتم مع كيكل ، أو ان يكون الرفض و الغضب على الجميع كما تفعلون مع الآخرين ..



سالم الامين