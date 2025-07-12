🛑بحري..إلى اللجنة الأمنية بمحلية بحري.

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕مواطنو السامراب يستغيثون،ظهور عصابات ليلية تقطع الطرق على المواطنين.

⭕شارع السامراب وشوارع نبتة ودردق، تعاني من ظهور قطاع الطرق ليلاً، خاصة وأن تلك المنطقة معظم منازلها شبه خالية من السكان.

⭕كان هنالك ارتكازان للجيش أحدهما في آخر محطة السامراب والثاني في شارع دردق، إنسحابهما خلف فوضى في المنطقة وجعلها مرتع للمجرمين المسلحين بأسلحة نارية.

⭕يطالب المواطنون بعودة الارتكازات أو عودة قسم شرطة السامراب للعمل، فالوضع الأمني أصبح خطر جداً ليلاً ويتطلب تحرك عاجل من اللجنة الأمنية ببحري.