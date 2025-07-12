سال مداد كثير في مسألة العودة للخرطوم، ما استطيع قوله هو أن قرار العودة قرار يخصك وحدك، لاتجعل أحد يغريك أو ينفرّك ، والقرار دا بحدده الوضع الانت فيه حاليا بشكل حاسم، هل انت في وضع أفضل من الحياة في الخرطوم أم أسوأ، في ناس مثلا قررت تشتري راحتها النفسية مقابل مشقة الحياة في الخرطوم ومبسوطين، وفي ناس نفدت كل مدخراتها ولم يعد لديها القدرة على فاتورة الإيجارات، واضطروا للعودة مجبورين..الخ.

ويظل السؤال المهم، هو تأمين مصادر الدخل في ظل فقدان الجميع لكل شيء.

شمائل النور