تشكيل الحكومة-محاولات تغطية الرأس والعورة معا!

السياسة هي فن الممكن ــوليس طلب المثال !!

في العالم الثالث- الذي نحتل فيه المقعد الأخير ـ لن نحقق حكومة الكفاءات المستقلة ولا حتى بالديمقراطية!!

الكفاءات المستقلة للحكومة الواحدة من الممكن أن يكونوا كلهم – غرابة أو جلابة /شيوعيين أو إسلاميين -جميعهم فهل بإختيارهم أو انتخابهم ينحققق السلام والاستقرار ؟! — *لا*

المنصب الدستوري في العالم الثالث عموما سياسي تخدم به قضية

الموازنات والتسويات والمعالجات بينما يقوم بالعمل الأساس الوكلاء والمدراء على قاعدة – أقرا يا عبد!!

قبل أن يتبدل الألم إلى الم قلنا شكلوا حكومة ظرف وقت مصغرة من السياسيين تدير المشهد العام أمنيا وسياسيا واتركوا عمل الوزراء للوكلاء والمدراء مع إعادة غالب السلطة وجل الثروة للأفاليم

حاليا يمكن النظر للتجربة الناجحة حد الدهشة للسيد وكيل التربية والتعليم في إدارة ملف امتحانات الشهادة ومن دون يكون للوزارة وزير من أساسه في هذه المرحلة!!

المطلوب الآن حكومة وقت من الحركات-على أن تختار من يمثلها – وكذلك وزراء من القوى السياسية المساندة للجيش وبتمثيل بحفظ الموازنات والمعادلات

المفارقة أن الحكومة في السيادى الوزاري لم تكتف بإختيار الكفاءات المستقلة فقط ولا بقيت على المحاصصات وحدها وانما حاولت تغطية الجانبين في وقت واحد فصار أن أرادت تغطية رأسها انكشفت عورتها وان غطت عورتها ظهر رأسها !!

انظر لخطل التشكيل السيادي اليوم -ايهم أمثل لتمثيل وجه الشرق في المجلس -الناظر ترك أم المغتربة نوارة ؟! وايهم انسب للوسط الشيخ ابوضريرة أم سلمى عبدالجبار ؟!

قبل إضاعة الوقت بلا نتيجة أعيدوا ترتيب حكومة الحرب القائمة والمفاوضات القادمة من سياسيين على مستوي السيادي والوزاري

بلا جهد اتركوا للحركات اختيار الوزراء الذين يمثلونهم سياسيا ومن قائمة الأسماء المؤيدة للجيش – رجال ونساء – اختاروا من بين امجد فريد /اردول/عسكوري/معتز الفحل /محمد وداعة — شذى الشريف/مريم الهندى/عالية ابونا وسارة ابو المجد –مين سارة دي ؟!!

بكرى المدنى