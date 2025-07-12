بابكر فيصل والديمقراطية المستحيلة

(1) عندما جاء الوليد بن الوليد بن المغيرة الى المدينة ليعلن إسلامه وقد سبقه إليها شقيقه سلمة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأين خالد ؟؟

أي لماذا لا يزال خالد في الجانب الخطأ من التاريخ أمن ضيق سقف العقل ، أم ضيق الوعاء؟ فأرسل الوليد رسالة شفيفة عميقة استقرت في وعي ووجدان خالد واقنع بها عمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة وأسلموا الثلاثة وقال النبي : رمتكم مكة بفلذات أكبادها . ومن تلك اللحظة التاريخية بدأت فيوضات الفتوحات الكبرى لحركة الاسلام وهكذا يتجلى دور الكبار في مسارات حركة التاريخ.

(2)

منذ انتفاضة ديسمبر 2018م انتظمت في حوارات فكرية وسياسية في الفضاء العام والخاص مع معظم قيادات قحت وفي طليعتهم الاخ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وقد تركز حواري معهم حول ضرورة تجذر قيم وشعارات الثورة في بنية المجتمع ، والابتعاد عن أوهام الثنائية المدمرة (نحن صناع الثورة)، (وهم أعداء الثورة) وإعلاء شعار (كلنا مع الثورة) وإدماج كل القوى السياسية في حوارات قضايا البناء الوطني والديمقراطي وعدم إقحام القضايا الهوياتية ومرجعية الحكم خلال المرحلة الانتقالية ، تجنبا لانقسام عمودي في احواز المجتمع وإنجاز السلام مع الحركات المسلحة، وانهاء ثقافة توظيف البندقية في الممارسة السياسية، وإسناد الحكم خلال المرحلة الانتقالية لكفاءات وطنية مستقلة، وتفرغ القوى السياسية لبناء هياكلها وإدارة حواراتها الافقية للتوافق حول الانتخابات وغرس المشروع الوطني الديمقراطي المستدام.

(3)

كذلك ركزت في حواري معهم على ضرورة عدم معاداة المؤسسة العسكرية التي انحازت لخيارات الشعب السوداني في ثلاث هبات اكتوبر 1964 وابريل 1985م وديسمبر 2018م والابتعاد عن شيطنة تيارات الاسلاميين فالبعض منهم له سهم في صناعة انتفاضة ديسمبر 2018م والبعض الأخر اعلن المعارضة العقلانية البناءة. وشددت في حواري معهم على ضرورة تحصين المشروع الوطني الديمقراطي من خطر الثورة المضادة الداخلي والمتمثل في قوات الدعم السريع وطموحات أسرة آل دقلو في ملك السودان وضرورة دمج هذه القوات في الجيش قبل مغادرة الثوار ساحة الاعتصام. والخطر الخارجي والمتمثل في معاداة محمد بن زايد لتطلعات الشعوب في الحكم الديمقراطي الرشيد . هذا نصيبي من النصيحة لقيادات تقدم ومنهم بابكر فيصل ولكنهم هربوا من كل هذه القضايا الاستراتيجية وتكففوا السلطة بالتحالف مع بندقية مليشيا آل دقلو الارهابية ونظام محمد بن زايد شبه الإقطاعي انها الديمقراطية المستحيلة.

(4)

شاهدت فيديو لبابكر فيصل ذكر فيه أنهم لن يتحاوروا مع الاسلاميين حول قضايا البناء الوطني والديمقراطي لأنهم جماعة سياسية مسلحة ، ولم ترق لي مرافعة الاخ حسن اسماعيل الذي ذكره بما يشبه التبرير لحمل الاسلاميين للسلاح بماضي الحزب الاتحادي في العمل السياسي المسلح منذ تأسيس الجبهة الوطنية بقيادة الشريف الهندي والتي قادة حركة يوليو 1976م، وتجربة التجمع الوطني الديمقراطي 1995م، الى توقيعهم اعلان المباديء في أديس أبابا يناير 2024م مع مليشيا الدعم السريع الارهابية . بينما الأصل تأسيس المرافعة بثبيت نبذ العنف وتوظيف البندقية في العمل السياسي وهذه من خلاصات مراجعات التيار الاسلامي الوطني . فالاسلاميون جماعة فكرية وسياسية راسخة في قاعدة المجتمع السوداني وتؤمن بالديمقراطية كآلية للتداول السلمي للسلطة ، وتمارس العمل السياسي عبر الاطر الدستورية والقانونية وتداعوا للقتال كتفا بكتف مع الشعب السوداني والجيش في معركة الكرامة بعد اعلان رئيس مجلس السيادة النفرة الشعبية لمواجهة مشروع تمزيق السودان ونهب ثرواته وسيظلون مع الشعب السوداني في خندق المعركة حتى القضاء الناجز على المليشيا الارهابية .

(5)

عودا على بدء والتشبه بالرجال فلاح . بابكر فيصل لا زلت فينا مرجوا ففيك عقل ناضج ووقدة فكر ، ووعي سياسي وإلهام تاريخي وسلسلة من القادة القدوات تحفزك على التحرر من التبعية ودور المطية لأجندة محمد بن زايد، ومليشيا آل دقلو الارهابية . تحرر من الاصطفاف في الجانب الخطأ من التاريخ ، وعندها ستدرك ان انحيازك للشعب السوداني والجيش في معركة الشرف الوطني البداية الواثقة للتوافق مع كل القوى السياسية حول قضايا البناء الوطني والتحول الديمقراطي المستدام.

عثمان جلال

السبت : 2025/7/12