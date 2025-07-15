1/ اسم حي من أحياء الخرطوم أو من أحياء الولايات سكن فيه ياسر عرمان بأسرته الصغيرة وكان له فيه جيران؟

2/ اسم وظيفة عمل فيها ياسر عرمان في أيِّ مرحلة من مراحل حياته، وكان له فيها زملاء؟

3/ اسم زميل له _ واحد بس!! _ في حركته هذه الحركة الشعبية (جناح كذا)، يشاركه الظهور في الإعلام؟

شيء لا يحدث إلا عندنا في السودان!!

مثل هذا وهو بهذه النكارة وهذا البؤس يرى نفسه أهلاً لإصلاح أوضاعنا السياسية، وعلاقاتنا الدولية، ومؤسساتنا العسكرية، وسياساتنا الاقتصادية وووو

ولو كان في بلدٍ غير السودان والحال هذا حاله لكان أقصى طموحه أن يدخل دورة تدريبية تُعينه على الاندماج في المجتمع!!.



عمر الحبر