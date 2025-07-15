كتابات وآراء مهجورة …

إعتقاد مجتمعات الأطراف أن حروبهم ليست فقط ضد الحكومة بل ضد الشماليين والجلابة أيضا هو إعتقاد وفهم قديم.

وجدت نصا لجوزيف قرنق بهذا المعنى علما أن جوزيف قرنق كان وحدويا.

جوزيف قرنق كان عضوا في الحزب الشيوعي وبعد إنقلاب هاشم العطا (عم الفريق ياسر العطا عضو مجلس سيادتنا ) في 1971م ضد النميري اعتقل وتم إعدامه.

إبن جوزيف قرنق اليوم والي ولاية في دولة جنوبسودان وعضو مجلس إدارة جامعة أم درمان الأهلية.

كذلك هاجت الناس حنقا ضد الوليد مادبو حين قال كلاما بهذا المعني ولكننا وجدنا له مقالات من 2017م تقريبا بنفس الفهم ولكنها مرت مرور الكرام حين لا حرب ولا آلام.

جو الحرب جعلنا نعود لأراشيف الشبكة العنكبوتية وبها الكثير المثير وقد أدهشني أن أجد من كتب من 2013م عن سيناريو هذه الحرب وكأنه كان يشاهدها رأي العين.

كم كنا شماليين جلابة غافلين حسني النوايا.

#كمال_حامد 👓