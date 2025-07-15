هل هي تبشيرات أم رسائل مشفرة ؟

أم صميمة … نصر تحت مظلة تراجع …

على ضوء الجغرافيا فإن انتصار أم صميمة مرحلي في إطار تراجع مستمر بدأ من النهود ثم شرقا للخوي ثم أم صميمة القريبة جدا من الأبيض.

كازقيل مثال آخر للانتصارات التي سرعان ماتعقبها انتكاسات.

في كل الحالات الأعداد الغزيرة للضحايا والشهداء هم من أبناء الشمال ، الدراعة والبراؤون.

شخصيا لم أعد أشعر بالسعادة بمسارعة بعض القيادات بالتغريد أو الفسبكة ببشارات انتصارات عادة ما تعقبها انتكاسات.

لو كانت هناك قيادة قوية للقوات المسلحة لوحدت المعركة الإعلامية تحت سيطرتها ولحرمت على جميع قيادات القوات المساندة إعلان أية أخبار ولو تبشير بإنتصار فقد صارت هذه التبشيرات أشبه ما تكون بالشفرة.

#كمال_حامد 👓