رئيس الوزراء ومبدأ باريتو .. الطريقة المثلى للتقدم فوق الأطلال

ئيس الوزراء ومبدأ باريتو .. 1-2

الطريقة المثلى للتقدم فوق الأطلال

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د كرار التهامي ١٤-٧-٢٠٢٥

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السيد رئيس مجلس الوزراء تعلم ان هذه اكثر الحكومات شقاوة فهي تنضج الان في وطيس الحرب وذلك واحد من عذاباتها وهي يتيمة وأنها منذ مخاضها تواجه هذه الأعراض و نقاط الضعف الاتية

* فهي ضعيفة من ناحية المرجعيات المتآزرة فلايعرف لها سند واضح المعالم ولا مستودع افكار يعلمها الأسماء ولا نصير لها غير أحلام الشعب

* وهي تواجه حصارا دوليا واقليميا بالواضح و الخفي بين دول صامتة وأخرى شامتة وأخرى متأرجحة المواقف تنتظر من سيفوز

* وهي وقعت في حفرة تضخم وشح في الموارد كفيل بقصم ظهر اي حكومة خاصة بعد الانفجار السعري الذي احدثته الحكومات السابقة عن سوء ادارة للاقتصاد والجهل وعدم الخبرة

* وهي تقوم فوق أطلال دولة درست تحت مطحنة الحرب وتحتاج إلى عقود لتستوي على عودها وتزهر من جديد

* وهي تتعرض إلى تشكيك دولي تحركه قوى داخلية تحرض عليها وتدخل اجنبي يسمم الحياة السياسية اما بتعقيد الحلول او التدخل المباشر او تاخير انتصار الجيش واللمز من قناته بالتقارير المزيفة

* وقد تواجه سخط الشعب الذي كان يؤمل فيها ورفع السقف إلى عنان السماء ليصبح الصبح فيجد ان مشاكله لم تحل بل قد تزداد تعقيد فتصيبها متلازمة (ونستون تشرشل) الذي انتصر في الحرب وانهزم في السلام

اما نقاط القوة فهي :

* حكومة مستقلة إلى أقصى حد رغم الخدوش التي اصابتها من بعض النزعات الجهوية والعرقية والمطالب الرخيصة لتخير وزارات بعينها دون خجل

* رئيس الحكومة هو احد نقاط القوة كرجل اممي يتحدث بلغات متعددة تتيح له التفاعل من الآخرين وعمل في منصات عالمية وله شغف وحماس ورغبة في التفاعل مع قضايا المجتمع وحلقات وصل دولية افضل من غيره من رؤساء الوزارات التي مرت على السودان في مختلف الحقب

* تعتبر حكومة الشعب التي ينتظرها فالإجماع عليها كبير لم تحصل عليه حكومة من قبل وذلك بسبب انتظار الشعب للمُخَلِّص Saviour

مبدأ باريتو أو قاعدة 80/20

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بتحدث الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو (Vilfredo Pareto)،صاحب مبدأ باريتو “حول العلاقة غير المتكافئة بين الجهد والعائد، حيث ينتج الجزء الأصغر من المدخلات الجزء الأكبر من النتائج.”

ويدعو المبدأ على التركيز على القليل المهم، لأنه غالبًا ما يحقق أغلب النتائج او بمعنى اكثر وضوحا توجيه الموارد نحو 20٪ من الأولويات الأكثر تأثيرًا يحقق 80٪ من الأثر“

وحتى تستطيع هذه الحكومة ترجيح نقاط القوة على نقاط الضعف عليها اختيار ال (٢٠٪؜) بدقة ولا تجهد نفسها في ال( ٨٠٪؜ ) الاخرى رغم اهميتها لكن هناك أولويات يفرضها ضيق ذات اليد ومصاعب الحرب وانسداد الدرب وفي تقديري ان حزمة العشرين في المائة تشمل بالضرورة :

اولاً

▪️-اعادة الأمن للناس ومحاربة الجريمة التي لاتخفى حواضنها على عاقل وأخطرها السكن العشوائي والأطفال المتشردين وراكبي المواتر والغرباء العابرين الحدود وستات الشاي

ثانيا

▪️ اعادة مشروع الراجحي الذي تسببت في خروجه من السودان شعبوية هتافية غشيمة لم يردعها موقف رسمي من الحكومة في تلك الايام البئيسة ليخسر السودان واحدا من افضل المستثمرين في العالم والذي كان قمينا ان يجعل السودان من اهم مصدري القمح في العالم

ثالثا

▪️اعادة الموتمر العالمي للصمغ العربي الذي كان سيقوم بمؤازرة منظمات دولية طل ينسق معها السفير كمال جبارة في جنيف لمدة عامين لترتيب المؤتمر والذي كان سيطوّر انتاج الصمغ العربي في السودان ويعزز منفعة الدولة بأهم منتج على وجه الكرة الأرضية بدلا من تركه نهبا للمرابين والطفيليين وفي الموعد المضروب للمؤتمر تسلط عليه وزير التجارة انذاك والغاه بحجة انه من برامج النظام السابق!!انظر إلى قلة العقل ومصائب هذه البلاد

رابعا

▪️تنظيم عمليات التنقيب بقانون جديد (تجربة جنوب أفريقيا )والحفاظ على اهم ثروات السودان المعدنية ومنها الذهب الذي سرقه السارقون وهربته الكارتيلات السياسية ووقف بنك السودان والدولة عاجزين عن انقاذ ما يمكن انقاذه الى اليوم

خامسا

▪️تأسيس تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية راسخة تعوضنا جفوة المجتمع الدولي الذي يريد بلادنا خلاء ويريد مجتمعاتنا ممزقة متهالكة لتبيع موانيها وأراضيها الخصبة بتراب الفلوس و توقيع عقود الاذعان والغفلة والغرر

سادسا

▪️الفساد الذي انتشر في النهر والبحر وهو سرطان الدولة الحديثة وتعزيز منظمات النزاهة الطوعية والرسمية

▪️السيد رئيس مجلس الوزراء

كفاية عليكم ذلك في المائة يوم الاولى

اذا نجحتم في انفاذ ذلك او الشروع فيه بعد اكتمال المجلس فان هذه ال (٢٠٪؜ ) ستحقق ال( ٨٠٪؜ )من شعبية الحكومة ونجاحها واستمرارها وهكذا خطوة خطوة للتقدم وسط هذه الأطلال والله الموفق