نناشد وزارة الصحة بالشمالية أنقذوا مواطني منطقة البرقيق فهم في خطر والسبب معروف؟!

ندق ناقوس الخطرة بصورة مكررة ان مرضى الفشل الكلوي بالمنطقة تزداد بصورة مخيفة، ونقول مرة اخرى أن تلوث المياه بالمنطقة قد يكون أحد عوامل الخطر للإصابة بالفشل الكلوي، وخاصةً ان مياه الشرب في المنطقة يحتوي على مواد كيميائية بلاستيكية سوداء ثقيلة ضارة يشربها المواطن مجبرا لانهم لا يملكون مصدر مياه غيره، ومعروف طبيا أن تلوث المياه بمختلف أنواعه، سواء كان بسبب مواد كيميائية صناعية أو مبيدات حشرية أو معادن ثقيلة، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الكلى. يا اخوان الحاصل في مياه البرقيق لا يرضاه اي انسان، فالمياه ملوثة ببقايا بلاستيك محلله نتيجة لتآكل انابيب المياه البلاستيكية القديمة من الداخل بسبب قدمها، والتي تم تركيبها ودفنها في بداية الثمانينات، والان عمر تلك المواسير القديمة قاربت خمسين عاما ولم تتغير تلك المواسير، وتتحلل تلك الذرات السوداء بسبب قدم تلك الموصلات وتعرضها للحرارة فترة طويلة، وانتهت صلاحيتها، وتوقفت المياه في هذه الانانبيب فترة من الزمن، حتى تم تحويل تلك الانابيب من مشروع مشترك مع كرمة البلد لصالح مياه البرقيق، وهذه المواد السوداء المحللة يلاحظها كل مواطن في المنطقة في مياه الازيار، ويشربها وهو يراه بعينه، وهذا الامر تجده بصورة وضحة عندما تغير ماسورة فرعية في الشارع، تجد تلك المواد السوداء المحللة تخرج بصورة واضحة على وبكميات مهولة سطح الارض، وهذة المواد السوداء المتحللة اصبحت تترسب بصورة واضحة في قاع الازيار والصبارات الخاصة بمياه الشرب، ونحن نناشد المسؤلين بالمنطقة، انقذوا مواطني منطقة البرقيق فهذه المواد الكيميائية البلاستيكية السوداء المحللة تترسب في الكلى وتتسبب في تلفها مع مرور الوقت. وقد تؤدي إلى التهاب الكلى وتلف الأنسجة، مما يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي. وستزداد حالات الاصابات بمرور الزمن، ومن الضروري ضمان الحصول على مياه شرب نظيفة وخالية من الملوثات لتقليل خطر الإصابة بالفشل الكلوي وذلك بتغيير تلك المواسير القديمة المتهالكة بمواسير صحية من مواد مناسبة. نناشد وزارة الصحة بالشمالية والموسسات المعنية، انقذوا مواطني المنطقة فهم يعيشون في خطر حقيقي ولا يملكون شي ليفعلوه، والله المستعان.

د. عنتر حسن