#كردفان_تستغيث

#فيلق_كردفان

إصرار الجهات المختصة على عدم التجاوب مع مقترح أبناء كردفان الذي تم تقديمه منذ عدة أشهر لإنشاء (درع أو فيلق كردفان) كقوة مساندة للقوات المسلحة أسوةً بدرع البطانة ، درع الشمال ، درع النخيل ، القوات المشتركة ، الأورطة الشرقية ، فيلق البراء و غيرها ، يثير الكثير من علامات الإستفهام و يدعو للحيرة و الإستغراب !!

أبناء كردفان مقاتلون شرسون متمرسون و مجربون ، و هم أدرى بطبيعة الأرض و أدرى بالعدو (تحالف المليشيا/ الحلو) و دوافعهم لمواجهته مضاعفة !!

أضم صوتي للأخوين يوسف عبد المنان و عبد الماجد عبد الحميد بضرورة بروز قيادات كردفان المدنيين و العسكريين بالمعاش و تصدرهم للمشهد فليس هناك أهم من حماية الأهل و الأرض و الأعراض و الأموال !! كما أشد على أيادي القائمين على (نداء كردفان) .

و الدعوة موجهة لأبناء كردفان من رجال الأعمال و المغتربين و المهاجرين لدعم مجهودات إغاثة أهلهم المحاصرين في مختلف أنحاء الإقليم .

ثم نداء للإعلاميين كافة و لأبناء الإقليم منهم بصفة خاصة لتسليط الضوء على الإنتهاكات و الفظائع التي يرتكبها تحالف الأشرار (المليشيا/الحلو) المدعوم إماراتياً !!

#كردفان_تستغيث

#كردفان_تنزف

#فيلق_كردفان

سوار

15 يوليو 2025