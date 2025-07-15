رأي ومقالات

(درع أو فيلق كردفان) كقوة مساندة للقوات المسلحة أسوةً بدرع البطانة

2025/07/15
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

#كردفان_تستغيث
#فيلق_كردفان
إصرار الجهات المختصة على عدم التجاوب مع مقترح أبناء كردفان الذي تم تقديمه منذ عدة أشهر لإنشاء (درع أو فيلق كردفان) كقوة مساندة للقوات المسلحة أسوةً بدرع البطانة ، درع الشمال ، درع النخيل ، القوات المشتركة ، الأورطة الشرقية ، فيلق البراء و غيرها ، يثير الكثير من علامات الإستفهام و يدعو للحيرة و الإستغراب !!

أبناء كردفان مقاتلون شرسون متمرسون و مجربون ، و هم أدرى بطبيعة الأرض و أدرى بالعدو (تحالف المليشيا/ الحلو) و دوافعهم لمواجهته مضاعفة !!

أضم صوتي للأخوين يوسف عبد المنان و عبد الماجد عبد الحميد بضرورة بروز قيادات كردفان المدنيين و العسكريين بالمعاش و تصدرهم للمشهد فليس هناك أهم من حماية الأهل و الأرض و الأعراض و الأموال !! كما أشد على أيادي القائمين على (نداء كردفان) .

و الدعوة موجهة لأبناء كردفان من رجال الأعمال و المغتربين و المهاجرين لدعم مجهودات إغاثة أهلهم المحاصرين في مختلف أنحاء الإقليم .

ثم نداء للإعلاميين كافة و لأبناء الإقليم منهم بصفة خاصة لتسليط الضوء على الإنتهاكات و الفظائع التي يرتكبها تحالف الأشرار (المليشيا/الحلو) المدعوم إماراتياً !!
#كردفان_تستغيث
#كردفان_تنزف
#فيلق_كردفان
سوار
15 يوليو 2025

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