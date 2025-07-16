الزبير باشا … لماذا أقر الإنجليز أنه رجل دولة …

الزبير باشا بعد دخول الفاشر في 1874م تفاوض مع رأس العائلة الحاكمة الأمير حسب الله عم السلطان إبراهيم قرض واتفقا على حكم دارفور كما كانت ولكن وصل بعدها الحكمدار إسماعيل باشا أيوب فنقض الإتفاق وألقى القبض على الأمير حسب الله وعدد من الأمراء وأرسلهم إلى القاهرة.

شعر الزبير باشا بالغبن وفي نفس تلك الفترة التي كان الزبير باشا يقدم فيها دارفور لمصر على طبق من فضة كانت قوات حكمدارية خط الإستواء التابعة لمصر تتحرك من غوندوكرو غربا لتتحرش بكبانيات الزبير باشا وغيره وكانوا كثيرين جدا في غرب بحر الغزال إلى شمال شرق حوض نهر الكونغو.

ولذلك حين تم ترسيم حدود السودان والكونغو احتج الزبير وقال أنها ضمت للكونغو البلجيكي مناطق شاسعة كانت تابعة للسودان.

وصل الزبير باشا القاهرة في 1875م ومعه 1400جندي وهدايا كثيرة فاخرة.

وكان مترددا ولدفعه للقدوم للقاهرة أرسلت إليه عدة دعوات مثقلة بعبارات التبجيل وتم منحه رتبة الباشوية وفي كتابات أوروبية أقرت أنها كلها كانت حيل لدفعه للقدوم للقاهرة لاحتجازه ، فقد كانت خطة ونية مبيتة.

وصل القاهرة وقوبل بالاحتفاء والتبجيل وبعد فترة طلب الإذن بالعودة فقالوا له استنى شوية ، ورويدا رويدا بدأ يدرك أنه أسير.

في 1879م أقيل الخديوي إسماعيل باشا بضغط من الإنجليز وتم تعيين إبنه محمد توفيق باشا وهو الذي أطلق صموئيل بيكر إسمه على حامية التوفيقية في مقرن السوباط النيل الأبيض الحامية التي كانت تقطع الطريق على تجار بحر الغزال وتصادر أربعة أخماس تجارتهم جبايات.

في 1881م بدأت الثورة المهدية في السودان وفي 1882م كانت ثورة عرابي وتدخل الإنجليز واحتلوا مصر بزعم دعم الخديوي محمد توفيق وإعادة النظام مع إبقاء مصر تحت السيادة العثمانية ، كيف ؟ ده الحاصل.

كان أول قرار اتخذه الخديوي محمد توفيق بعد الاحتلال هو حل الجيش المصري وتشكيل جيش جديد بقيادة ضباط بريطانيين وهو الجيش الذي غزا أو إسترد السودان في حملة دنقلا وام درمان من 1896م – 1898م.

والقرار الثاني كان تشكيل محكمة لمحاكمة عرابي ترأسها إسماعيل باشا أيوب الذي كان قد تم في هذه الفترة 1882م تعيين محمد رؤوف باشا مكانه حكمدارا على السودان.

هل تقابل الزبير باشا في مصر مع غريمه السابق إسماعيل باشا أيوب ؟ وهل تقابل الزبير باشا في القاهرة من الأمير الدارفوري حسب الله ؟ لابد أن لقاءا مثل هذا إن حدث قد كان ذو شجون.

وفجأة في بدايات الثورة المهدية قام الإنجليز باختطاف الزبير باشا خلال رحلة له للاسكندرية وأرسلوه إلى المنفى في إسبانيا.

خلال الرحلة أعجب به قبطان السفينة البريطانية وخلال وجوده في المنفى كان يزوره باستمرار الحاكم البريطاني وأعجب به وقال أنه وجد نفسه يجالس رجل دولة.

لماذا رجل دولة ؟ لأن أسئلته كانت فقط في مسائل إقتصاد كلي macroeconomics وليس جزئيات microeconomics.

كان يتفسر باستمرار عن الأنظمة المالية في بريطانيا ، الجمارك ، الضرائب ، هذه الأمور.

لم يسأل يوما كم ثمن هذا الحصان أو كم ثمن هذه الكنبة !

هكذا يتم الحكم عليك من مستوى إهتماماتك ونوعية أسئلتك فيحترمونك أو تتقزم في نفوسهم دون أن تدري.

الزبير باشا فهم العالم وعلاقات القوى الدولية خلال سنوات أسره في مصر ولإطلاق سراحه بدأ يركز على البريطانيين في مراسلاته وقال لهم أنه لم يكن أبدا عدوا لهم بل كان حين يخدم مصر فهو كان يخدمهم في الحقيقة.

أدرك الزبير في مصر أنه كان رومانسيا في ولائه لمصر ، وحاول البريطانيين استخدام جنوده ال 1400 وأرسلوهم لسواكن لمحاربة عثمان دقنة ولكنهم في سواكن تمردوا حين علموا أن الزبير باشا لن يكون معهم ، هل هؤلاء رقيق ؟ لو كانت علاقتهم بالزبير علاقة استرقاق لهربوا من مصر.

وخلال سنوات أسره في 1878م بدأ غردون حربه في بحر الغزال بواسطة رومولو جيسي الإيطالي ضد سليمان الزبير باشا وبعد معارك وصمود بدأ سليمان الزبير يتوجه شمالا ودخل جنوب دارفور.

أصاب غردون الفزع فقد وصلته تقارير أن سليمان الزبير باشا في طريقه إلى جبل مرة للإنضمام للأمير هارون من العائلة الحاكمة وكان يقود من جبل مرة المقاومة ضد الحكم التركي وهذه من المجهولات ، محاولة التحالف بين الغريمين السابقين ، الأمير الدارفوري والأمير الجلابي وكان سليمان أميرا لأن الزبير كان قد أسس إمارة في بحر الغزال.

ولكن في نقطة معينة قطع عليه رومولو جيسي الطريق واستسلم سليمان فغدر به رومولو وأعدمه مع بعض أقاربه.

الأميرين هارون وسليمان أدركا أنهما يواجهان عدوا مشتركا لأنهما علما أن دولة الخلافة سلطت عليهما النصارى حكاما ، فكل حكام دارفور بعد 1874م كانوا مسيحيين أشهرهم سلاتين ولكنه ليس الوحيد.

لاحقا قتل الأمير هارون على يد النور عنقرة والنور عنقرة كان ضابطا مع الزبير باشا لكنه إنضم لجيش الحكمدارية.

محاولة التحالف بين الأمير هارون والأمير. سليمان تدل على أنهما كان لديهما فهم وتفكير استراتيجي.

في ذات يوم قال المحامي غازي سليمان عليه الرحمة البلد دي لو كان حكمها الزبير باشا كانت استعدلت ، ولكن ماذا تقول لتقنع من يصرون على أن الزبير باشا كان مجرد تاجر رقيق.

حين أعدم سليمان الزبير كانت معه زوجته وطفل واحد وزوجته تزوجها رجل رزيقي ونشأ طفله الجعلي النافعابي وغاب في غياهب التاريخ مع الرزيقات.

#كمال_حامد 👓