■ ضربة جديدة لمليشيا وعصابات التمرد في شمال كردفان .. المليشي الناعم أحد أبرز المجرمين والقتلة داخل عصابة آل دقلو يتعرّض لإصابة بالغة في النخاع الشوكي تم نقله علي إثرها لمدينة جوبا لتلقي العلاج والسلطات الطبية في جنوب السودان توصي بنقله لألمانيا أو الهند لخطورة إصابته ..

■ المجرم الناعم تم ضربه بمسيّرة في منطقة بارا التي أذاق أهلها صنوفاً من التنكيل منذ مدة طويلة ..

■ المليشي الناعم من المجرمين المقربين للمليشي حميدتي وخروجه عن الخدمة أحدث فزعاً وسط الدائرة الضيقة لآل دقلو ..

عبد الماجد عبد الحميد