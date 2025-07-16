بتاريخ 13 يوليو 2025 تمت تصفية معظم الجنوبيين الذين كانوا يقاتلون مع المليشيا في منطقة أم قرفة، الواقعة بين جبرة الشيخ وبارا (ولاية شمال كردفان) وحدثت التصفية بعد أن عبر أبناء جنوب السودان المنتظمون في صفوف المليشيا عن استيائهم من سوء المعاملة ووجود تمييز بينهم والآخرين، وأدى التذمر إلى رد فعل سريع من أحد قادة المليشيا ويدعى علي البلة، الذي حشد كل قواته في المنطقة وحاصر المرتزقة الجنوبيين وقام بتصفيتهم بالكامل، وتجاوز عددهم 270 فرداً، وغالبيتهم من قبيلة النوير.

مزمل أبو القاسم