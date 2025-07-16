فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة المبعد من السودان: النرجسية والإرباك..

قرأت تفاصيل مقابلة فولكر بيرتيس مبعوث الأمم المتحدة المبعد من السودان لمجلة المجلة ، وهو خليط من النرجسية السياسية ومحاولة إرباك المشهد ، لا يمكن أن تخرج منه بخلاصة ورؤية محددة ، فإيران عنده دعمت مليشيا الدعم السريع المتمردة بالطائرات المسيرة ، وحفتر دعم المليشيا بالوقود وهو اجراء إعتيادي ، و(تحرير) الخرطوم تقدم اضفى الشرعية ولكنه غير كاف ، والتدخل الاجنبي تم بعد بدء الحرب..

وروى تفاصيل الاسابيع الأخيرة قبل اندلاع الحرب حيث التوتر سيد الموقف وكلا القادة يقول (نحن نتحلى بمسؤولية ولن نسمح الأمور بالانزلاق)..

ومما ورد في حوار فولكر:

– أن بوادر اندلاع الحرب كانت قائمة فعليا قبل 4 اسابيع من إطلاق النار ، وقد بذلوا جهوداً مع أطراف دولية اخرى لتجنبها..

– أن مليشيا الدعم السريع المتمردة غير قادرة على توظيف تمددها فى اربع ولايات بدارفور إلى سلطة مدنية..

– أن الخيار في رايه (الوصول إلى تسوية) اسماها بالعقلانية..

وهذا مكمن الحوار ومقصده ، فهو جزء من حملة اعلامية جديدة تسعى إلى القبول بتسوية تكن قوات الدعم السريع المجرمة جزء من المشهد السياسي..

حوار السياسي المطرود والذي ظل يتردد في زيارات متعددة للعاصمة الكينية نيروبي هى الخطة B من خيارات الفاعلين الدوليين وبعض المتآمرين..

د.ابراهيم الصديق على

16 يوليو 2025م