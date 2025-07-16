فريق أول ركن هاشم عبدالمطلب يكتب ردا علي مزاعم مبارك الفاضل بخصوص من أطلق الطلقة الأولى

فريق أول ركن هاشم عبدالمطلب احمد رئيس هئية الاركان الاسبق يكتب ردا علي مزاعم مبارك الفاضل بخصوص من أطلق الطلقة الأولى

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بسم الله الرحمن الرحيم السلام……

ردا علي مزاعم مبارك الفاضل بخصوص من أطلق الطلقة الأولي نوضح و نؤكد بأن الدعم السريع قد شرع مبكرا للتحضير للمعركة و ليس في الخرطوم فقط .فقد نشر قوات لاحتلال مطار مروي و الابيض و ادخل أكثر من أربعين ألف الي الخرطوم تجهيزا لهذه المعركة ..و نقول له هل تعلم أن قوات العمل الخاص في المدرعات قد أسرت أثني عشر قناصا كانوا يحتلون مواقعهم في شقق تم تأجيرها من قبل الدعم السريع و جميعهم من المرتزقة الأجانب ٠

و نوضح الاتى..

الرصاصه الأولى إنطلقت عندما إحتلت المليشيا مطار مروى يوم ١٣ ابريل ودمرت .عدد.سته طائرات مقاتله.

وثانيا ؛ عندما إحتلت مطار الابيض ودمرت ثلاثه طائرات كانت قابعه فى المطار .

وثالثا : عندما أسرت العميد ركن مأمون محمد احمد قائد اللواء الالى مدرع .يوم .١٤ ابريل ومعه ضباطه ووهناك توثيق في مقطع قام بتصويره أفراد من الدعم السريع…

رابعا : لايوجد .اسم للواء المشاه الاول في تنظيم الجيش السوداني وقائده اللواء عوض الكريم!!!!!!

خامسا : لايوجد لواء بالجيش إسمه عوض الكريم واستشهد أثناء معركه الكرامه او غيرها؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

سادسا : خطاب حزب الامه الاصلاح والتجديد .ورئيسه مبارك الفاضل ‘بتاريخ ١مايو ٢٣.اشار الى ان الدعم السريع مسنود بموافقه الحرية والتغير .المجلس المركزى.والرباعيه وفولكر .هم الذين شنوا الحرب على الجيش يوم ١٣ مايو باحتلال مطار مروى؟؟؟؟؟

سابعا :استخبارات المدرعات القت القبض على عدد( ١٢) قناص اجنبى فى شقق حول المدرعات ليله ١٤ ابريل .اى قبل هحوم الدعم السريع على القياده العامه وسلاح المهندسين وسلاح الاشاره ومعسكر سركاب بساعات .

..ونؤكد ان قوات الدعم السريع انطلقت لمهاجمه القياده العامه وسلاح المدرعات والذخيره من ارض المعسكرات سوبا ..

أما التجهيزات و العتاد الحربي و ما يطلق عليه مواد تموين القتال التي أستخدمت بواسطة الدعم السريع و العتاد الهائل الذي استولت عليه القوات المسلحة فجميعها يؤكد أن الأمر لم يقرر بين ليلة و ضحاها فالأمر قديم ..خطط له و جهز له و تم التموين اللازم له بواسطة جهات تمتلك ما لا يمتلكه حميدتي..كما أن الامر اكبر من حميدتي و طموحاته…

علي الذين يخاطبون هذا الشعب المغدور به إحترام عقول أبناءه….

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النصر لقواتنا المسلحة

و العزة للشعب السوداني الأبي…الذي خاض معركة الكرامة