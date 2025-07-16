المتعاونون ام (الخونة)
المتعاونون ام (الخونة)..
تابعت خلال الأيام الماضية عدة احكام اصدرتها محاكم في عدة مدن السودانية (كسلا والقضارف والدمازين وعطبرة ومروي) ضد ما اسموه (المتعاونين) مع مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وتراوحت الاحكام بين الاعدام شنقاً والسجن ما بين 5 إلى 10 سنوات ، وهذا أمر ينبغي الوقوف عنده:
أولاً: الوقوف ومساندة المليشيا المتمردة لم يكن تحيزاً سياسياً وإنما شراكة في جرائم وانتهاكات مروعة وغير مسبوقة ، مما يقتضى تشديد العقوبة وتغليظ العقاب..
وثانياً: أن هؤلاء الشركاء في الجريمة لم يستفيدوا من نداءات العفو العام مما يشير إلى انغماسهم في الجرم والتمادي فيه ، مما يؤكد العمد والقصد في تسبيب الأذى للمواطنين..
ولهذا ، اقترح:
– تسمية هؤلاء بالخائنين أو المتهمين بالخيانة (للوطن ، وللجوار ، وللأهل) وكلمة التعاون هذه للبر والتقوى..
– صدور قانون موحد ، في حق هؤلاء ، حتى لا تتباين الاحكام القضائية بين مدينة واخري..
ابراهيم الصديق على
16 يوليو 2025م