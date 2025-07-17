البروف المنصوري، الوزير في حكومة كامل ادريس، سألوه في حوار: كيف توفق بين امتنانك تجاه الإمارات كدولة احتضنت نجاحك واتهامات السودان للإمارات (كدولة عدوان).

الرجل بدأ إجابته عن السؤال بأنه “لا يفهم كتير في السياسة” ثم راح يشكر دولة الإمارات بأنها دولة تشجع النجاحات والإنجازات وتكلم عن دعوته لورشة حول استخدام الذكاء الصناعي ووو.

الموقف المايع تجاه الإمارات دا جانب.

لكن الأهم هو أن الوزير منصب سياسي بامتياز. إنت ك كفاءة كان ممكن يجيبوك مدير شركة طالما إنك ما بتفهم كويس في السياسة.

إنه مطبخ الكاهن للأطعمة غير المستساغة.

حليم عباس