جًعٍيٍر جعفر

كأن الله إبتلانا بنفير ( الجًعٍير ) من أقزام قوى الحريه والتغير ( المتنافره المتناثره ) مع نهاية كل إسبوع نشاهد على الجزيرة مباشر ( قزم يثرثر ) أحياناً جعفر ومرات خالد وكثيراً ما نرى شريف ( الوريف ) لًعمري أن هذا الشيء مُخيف ومقًزَّز

حقيقتاً

لايمكن أن نتحمل في الإسبوع الواحد جًعرتين من إتحادٍيّيّن ك ود الفكي وجعفر .. هذه الظاهره إن تكررت كثيرآ كًثُرت علينا الأمراض النفسية !!

من شدة الفشل المُريع تناسي ود الفكي أيام العنطزة والوهًمنه ونسيّ حديث المنصه الشهير وأيام الجًعير الفاخر حينما قال ( بأمر الثورة ممنوع التظاهر نحن فقط من تظاهر ) .. في ذلك الوقت بالتحديد كُنا وكان السواد الأعظم من السودانين يُنادي بضرورة الحوار السوداني السوداني الجامع من أجل العبور بالوطن والعبور بحكومة الثورة ،، ولكن المؤسف أن ( ثًوٌّرًيّ الإتحادي وحدو قرنيهُما ناحية الثورة ) ….

خرج ود الفكي في فيديو ( ثًرثًر ) عن عبور كامل إدريس ونجاحه في إعلان وزراء الحركات المسلحه وصف ذلك بالجًيّد ثم قال ( دي حاجة كويسه رقم التنازلات الكثيره التي قدمها البرهان ) هذا الحديث يُبرهن لك الفرق مابين ( رجل الدوله ) الذي يحقن الدماء ويفض النزاع ويتساما فوق الوزارات من أجل العبور بالوطن وبين ( ناشط سياسي ) مًثًّل هرم الدوله حين غفله ورفض أن يتنازل لآخر بأن يتظاهره على الطريق !!

أيمها أجمل ..

ود الفكي الذي جًعًرًه أم جعفر الذي جًعل من حديث صاحبه حُجه ..

ظهر جعفر حسن يوم أمس بقناة الجزيرة وبدأ يشرح ويُفسٍر تأويلات أحاديث ود الفكي ( التائٍه ) إنكفأ جعفر على وجهه الثعلوبي وهو يتناقض ويتناقص في طرح التفسيرات !!

جعفر يقول ( يبدو أن البرهان والحركات المسلحه قد تحاورا وإتفقا وطالما أن الحوار موجود نحن مع الحوار السوداني السوداني مع الجيش والدعم السريع والقوى السياسية الداعمه لكل طرف ( عدا المؤتمر الوطني )

هكذا قال جعفر ..

في ذات اللحظه سأله المذيع من أشعل الحرب ؟ يقول جعفر بأن من أشعلها هو المؤتمر الوطني ! كيف تناقض نفسك بنفسك؟ وكيف ستوقٍف الحرب طالما أنك تقول بأنك لن تتحاور مع من أشعلها من وجة نظرك ؟ كيف للناس أن تتحمل منكم هذا السخف وهذه السذاجه المتتاليه يا أقزام حميدt وحمدوك ..

عليك أن تعلم ياجعفر بأن الحقيقه كالآتي ..

إذا كنت ترى بأنك ستتحاور مع القوى السياسية الداعمه للجيش فعليك أن تبدء بالمؤتمر الوطني إذهب لأحمد هارون وقل لهُ هًيت لك وأرخي جسمك ”

إن كنت ترى بأن من أشعل الحرب هم الإسلاميين كما تقول إذهب لعلي كرتي تلقاه راكب بوكسي 2025 كرت كرتونه ..

والله تتبلو بل كان جًعًرتو كان سكتو ..

أقزام قحط ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد