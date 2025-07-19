اللواء مليشي السليك
اللواء مليشي السليك..
أحدث هلاك اللواء مليشي عثمان السليك زعزعة كبيرة في اوساط مليشيا آل دقلو الارهابية ، ولعدة اسباب مهمة:
– هلك اللواء مليشي السليك ومجموعة ، وعتادهم في معركة أم صميمة ، ولم ينجو من أحد من المجموعة 19 لرواية تفاصيل ما حدث.. وهذه واحده من أكبر خسائر المليشيا في معركة مفتوحة..
– وثاني الأسباب ، أن السليك يقود قوة من منطقة واحدة من ام دخن بولاية جنوب دارفور ، وكلهم من أبناء المسيرية ، وتم استنفارهم قبلياً ولهذا كانت الخسارة كبيرة على مجتمع محدود ، وفي أحدث التقارير فإن العدد لا يقل عن 400 من أبناء المسيرية والقليل من المرتزقة من جنوب السودان وتشاد..
وثالث الأسباب ، إكتشاف نقص في عتاد واسلحة الجنجويد وخاصة الذخائر ، والوقود ، فقد ترك بعضهم سياراتهم وانسحبوا هاربين وهائمين على وجوههم..
ورابع الأسباب ، تكتيك قائد الهجوم على ام صميمة وهو النور قبه وافتقاره لضبط قواته وضعف قدراته العسكرية والميدانية..
ابراهيم الصديق على