رأي ومقالات

اللواء مليشي السليك

2025/07/19
الجنجويد
الجنجويد

اللواء مليشي السليك..
أحدث هلاك اللواء مليشي عثمان السليك زعزعة كبيرة في اوساط مليشيا آل دقلو الارهابية ، ولعدة اسباب مهمة:
– هلك اللواء مليشي السليك ومجموعة ، وعتادهم في معركة أم صميمة ، ولم ينجو من أحد من المجموعة 19 لرواية تفاصيل ما حدث.. وهذه واحده من أكبر خسائر المليشيا في معركة مفتوحة..

– وثاني الأسباب ، أن السليك يقود قوة من منطقة واحدة من ام دخن بولاية جنوب دارفور ، وكلهم من أبناء المسيرية ، وتم استنفارهم قبلياً ولهذا كانت الخسارة كبيرة على مجتمع محدود ، وفي أحدث التقارير فإن العدد لا يقل عن 400 من أبناء المسيرية والقليل من المرتزقة من جنوب السودان وتشاد..

وثالث الأسباب ، إكتشاف نقص في عتاد واسلحة الجنجويد وخاصة الذخائر ، والوقود ، فقد ترك بعضهم سياراتهم وانسحبوا هاربين وهائمين على وجوههم..

ورابع الأسباب ، تكتيك قائد الهجوم على ام صميمة وهو النور قبه وافتقاره لضبط قواته وضعف قدراته العسكرية والميدانية..

ابراهيم الصديق على

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