رأي ومقالات

الهندي عز الدين يكتب : لجنة البرهان وصلاحية كامل إدريس

2025/07/19
الهندي
الهندي

الهندي عز الدين يكتب : لجنة البرهان وصلاحية كامل إدريس
‏~ جاء في الأخبار أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر ، لتهيئة ولاية الخرطوم لعودة الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمواطنين. اللجنة تضم عدد من الوزراء والتنفيذيين.
~ هذا القرار مخالف للوثيقة الدستورية تعديل 2025 ، حيث أن تهيئة ولاية الخرطوم وإعادة إعمارها من صميم سلطات وأعمال الجهاز التنفيذي الممثل في مجلس الوزراء.

~ فإذا كان الفريق جابر سيرأس لجنة قومية عليا بصلاحيات مطاطية واسعة تضم معظم الوزراء ، فماذا سيعمل مجلس الوزراء ورئيسه الدكتور كامل إدريس ؟!

~ بالتأكيد ستشرف هذه اللجنة على صيانة وإعمار المستشفيات وتكون قد أدارت وزارة الصحة ، وتشرف على عودة الكهرباء وتكون أشرفت على وزارة الطاقة ، وتتابع الإشراف على تهيئة المدارس والجامعات وبالتالي تكون على رأس وزارتي التعليم والتربية الوطنية والتعليم العالي .. وهكذا .
~ تشكيل هذه اللجنة برئاسة الفريق جابر الذي كان عملياً يتولى مهام رئيس الوزراء قبل تعيين كامل ، هو إفراغ لمجلس الوزراء من مهامه ومحتواه.

~ يجب أن يلتزم مجلس السيادة بسلطاته السيادية المتعلقة بالأمن القومي والسياسات العليا للدولة ، بعيداً عن عمل الوزارات والمؤسسات التنفيذية ، وعدم التقاطع مع أعمال الحكومة (المدنية) المشكلة حديثاً.
~ علينا احترام الدستور لتنهض دولتنا وتستفيد من دروس الحرب القاسية.
~ لجنة إبراهيم جابر حكومة موازية لحكومة كامل إدريس.

الهندي عز الدين

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