حذروا احتيال لسلب تطبيق بنكك، وذلك بالايهام والاغراء أن هنالك منحة أو مساعدة خيرية

احذروا احتيال لسلب تطبيق بنكك، وذلك بالايهام والاغراء أن هنالك منحة أو مساعدة خيرية، وما عليك الا تستقبلها في بنكك ولكن يجب أن تشارك الاشعار اونلاين وذلك بضغط النقاط الثلاثة، ثم ضغط مشاركة الشاشة ثم تدخل بنكك، وأثناء ذلك تكون شاشة جوالك مكشوفة لدي المحتال.

كل من يطلب منك هذه الخطوات بلغ عنه فورا وانشر رقمه وحذر منه.

الغرض ليس النهب فقط، بل افقاد المجتمع الثقة في التحويلات من أجل الخير، والامر كله يصب في احباط عودة السودانيين لبلادهم، ولديهم طموحات في تسوية ثم تجديد الحرب ومعاودة الاحتلال .. المخطط لم ينته بعد .. استيقظوا ايها السودانيين.



مكي المغربي

