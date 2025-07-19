اطلعت على استشارة قانونية لأحدهم يقول فيها: استلمت قبل أشهر مبلغاً بالخطأ عبر تطبيق “بنكك” وأنا خارج السودان، ثم سحب المبلغ من قبل البنك بعدها، فظننت أن المسألة انتهت عند ذلك..

اليوم وصلتني رسالة على رقمي السوداني تُفيد برفع دعوى مدنية ضدي بشأن التحويل الخاطئ وتحديد جلسة بمحكمة عطبرة، ولا أعلم ما مغزى الدعوى بعد سحب المبلغ!

من أوجه القصور في تطبيق “بنكك” عدم وجود ميزة إرسال رسالة نصيّة تُفيدك بحركة الحساب أولاً بأول..

فإما أن تظل “تتاوق” حسابك لحظة بلحظة أو تفاجأ يوماً بدعوى من النيابة في صمة خشمك!

أليس هناك حل تقني أو إداري لظاهرة التحويلات الخاطئة المزعجة للعملاء والمصارف وحتى النيابة؟!



محمد الطاهر