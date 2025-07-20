فن مغايظات السياسة !!

> وجدتُه وقد أرسل لي باكرا ساخرا… كامل إدريس زولك بدأ بزيارة رموز اليسار.. شن قولك؟؟!!

> ضحكتُ وقلت له :- لعله التمس في أرشيف( اليساري حمدوك ) برنامجا يُسعفه في وضع خارطة تحركاته فلم يجد فرجع إلى أرشيف البشير فوجد برنامج (بين الراعي والرعية؟ ذاك الذي طوّف فيه المشير بكل نجوم الشعر والأدب والغناء والدين!!

> شَرِق صديقي العزيز بإجاباتي وتململت سماعة الهاتف من يده وتيقنتَ بأني اصطدته فواصلتً مسترسلا… ومع هذا فإن كامل سيزور كل رموز الإنقاذ …. شهِق هذه المرة وأجابني بلازمته الإعتراضية التي أعرفها( لالالا ياراجل) !!

> قلت له نعم فالرجل سيعبر بكبري الحلفايا وسيزور مصفاة الجيلي قاطعا كبري المك نمر وقطعا سيمضي إلى الصناعات الدفاعية ومسلخ الكدرو ومشروع مدينة الجلود شمال بحري وسيزور مشفى الأطفال التخصصي ويصلي في مسجد النور ويعود من هناك عابرا كبري المنشية ويرفع رأسه وهو يهم بدخول برج الإتصالات وتلك قسمة العدل بين رموز الصوالين ورموز الميادين ثم يُعرج على أهل الأعراف في السودان.. سوهندا عبد الوهاب وعثمان الجندي…أهل التكايا وحراس نيران الإطعام …

> و…. كن بخير يا عزيزي ( ماجنتا) … 😍

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حسن إسماعيل

١٩ يوليو ٢٠٢٥م