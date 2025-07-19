امجد فريد: لا يوجد تعيين ولا ترشيح ولا مناقشات من اصله لا لوزارة الخارجية ولا شوؤن مجلس الوزراء

لا يوجد تعيين ولا ترشيح ولا مناقشات من اصله لا لوزارة الخارجية ولا شوؤن مجلس الوزراء ولا اي منصب اخر. هذه مجرد شائعة، هدفها إثارة الضجيج وفتح باب للمهاترات والمنابذات والاغتيال السياسي الممنهج. تصفية حسابات رخيصة ساي لا تستند على الوقائع بل تهدف لخدمة السرديات البديلة.

واكثر من ذلك فان مواقع الخدمة العامة، هي في جوهرها تكليف وموقع خدمة وطنية، وليست حصة لتوزيع الغنائم كما يتخيلها من اعتادوا احتكار البلاد وكأنها إرث خاص، وزوجات رجال الأعمال الفاسدين الذين يتوهمون أن السودان مُلك حصري لهم ولممارسة ازواجهم للسياسة لحماية فسادهم.

لن تستقيم الممارسة السياسية ما لم نضع حدًا لآفة الابتزاز السياسي التي دأب على ممارستها بعض أعضاء التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وما اكل السبع منذ انطلاقة الفترة الانتقالية، كلما عجزوا عن مواجهة الأطروحات السياسية بأطروحات مضادة تستند إلى الحجة والمنطق ومنصات مثل التغيير ومجد الذين يكذبون بلا حياء ولا يستحون عن الاستمراء في كذباتهم.

د. أمجد فريد الطيب