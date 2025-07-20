معلومات مؤكدة أفادت بتواجد معظم قادة تحالف الأشرار (تأسيس) في مدينة نيالا تمهيداً لإعلان حكومتهم المزعومة و المدعومة من قبل قوى الشر الإقليمية و الدولية و وكيلها في المنطقة دويلة الشر المصطنعة خلال فترة لا تتجاوز أسبوع !!

كذلك أفادت المعلومات بأن الجماعة توافقوا على تعيين الفتى المدلل (إ . م) المقرب من حكام أبوظبي رئيساً للوزراء !!

يجب الإنتباه :

إن تشكيل حكومة على أي رقعة من الأرض داخل البلاد يختلف عن تشكيل حكومة منفى !!

(على الجهات المعنية القيام بواجبها)

حاج ماجد سوار