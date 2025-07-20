رأي ومقالات
أكثر الضربات القاتلة هي تلك التي تأتيك عن قرب
🟤أكثر الضربات القاتلة هي تلك التي تأتيك عن قرب..
◾️أكبر خطر يهدد الجيش وحكومة كامل هم الذين يقفون في ذات الضفة..
◾️الذي يفعله البعض (لتبييش) حكومة الأمل وكسر مجاديفها يشبه تماماً آراء البعض وشفقتهم المضرة أيام الحرب الأولى وتشكيكهم في قدرة الجيش وحراكه وحسم المعركة..
◾️مايفعله البعض الآن (أراح) الدعامة والقحاطة من مشقة طعن حكومة كامل إدريس..
◾️معقوله والرجل يقول ياهادي ، سقت فلان ليه ، زرت فلان ليه ، قعدت كده ليه ، لبست كده ليه؟!
🛑هذه النيران الصديقه تقوم مقام (الدب) الذي قتل صاحبه بنية أن يهش عن وجهه الذباب فلكمه حتى مات ، الله غالب..
#ام_وضاح