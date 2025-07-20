رأي ومقالات

د.ابراهيم الصديق على: بارا

2025/07/20
إبراهيم الصديق

ما يحدث في منطقة شمال كردفان هو تحسس ومناورات عسكرية ، لم تدخل حيز المواجهات المباشرة بعد ، صحيح تم استنزاف مليشيا آل دقلو الارهابية بالطيران وتحييد كثير من عتادها ، وقادتها ، واهمية هذه المنطقة تنبع من كونها:

– تأمين كامل لولايات الخرطوم والنيل الأبيض وسنار ، وابعاد خطر تسلل المليشيا المتمردة وحرمانها من استخدام فضاء المنطقة في التهريب أو هبوط الطائرات في المناطق المعزولة…
– فتح طريق الصادرات بين الأبيض والخرطوم ، وتأمين كامل للمنطقة وتحقيق الطمأنينة لمنطقة ذات كثافة سكانية وثروة حيوانية مهمة للبلاد والعباد..

– كما أن المنطقة – عموماً – تعتبر امتداد لمسرح العمليات العسكرية في كافة محاوره ، وتفاصيله ، وبدأ التركيز عليه كمرحلة ثانية من تحرير الأرض..

– سيؤدى الضغط العسكري في كردفان ودارفور إلي تحركات سياسية وضغوط للتقليل من زخم الدفع الميداني وتخفيف ثقل المعركة على مليشيا آل دقلو الارهابية ، فهناك أطراف دولية واقليمية تحاول ايجاد مخارج بعد سقوط رهاناتها العسكرية..

– ستكون الأيام القادمة حاسمة على كافة الصعد ، رغم ما يدور في اروقة الحكومة ، ونقاشاتها ، فإن ثمة حاجة إلى نفير مجتمعي ووعي سياسي وحضور اعلامي لإسناد المعركة ، فما زالت المليشيا تنهب وتقتل وتهجر وتحاصر المواطنين الابرياء ، فمن الضروري الإنتباه إلى ذلك..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق على
20 يوليو 2025م

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